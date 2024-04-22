Научно-производственный центр беспилотников создадут в Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство приняло решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и роботизированных комплексов. Об этом 20 апреля сообщили в министерстве.

По словам Шойгу, центр будет представлять собой объединение предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, разрабатывающих и производящих перспективное вооружение.

На полигоне Московского военного округа (МВО) министру представили перспективные БПЛА и стрелковое оружие, в частности, отечественные образцы, произведенные при непосредственном участии военнослужащих-снайперов.

Шойгу также заслушал доклад замминистра ведомства, генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей для отработки навыков противодействия беспилотникам противника с применением данных образцов стрелкового оружия.

«Все военнослужащие, проходящие подготовку на полигоне, будут отрабатывать задачи по борьбе с дронами», — доложил Евкуров.

В свою очередь, министр поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника.

В начале февраля Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение госзаказа по производству разведывательных и ударных дронов на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Министру обороны РФ в ходе проверки также продемонстрировали новые образцы беспилотников от производителя «Ланцетов».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.