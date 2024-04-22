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Военное обозрение

СМИ Британии: США тайно разместили «гуманные» микроволновые ракеты CHAMP для противодействия Ирану

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Источник изображения: topwar.ru

США тайно разместили «гуманные» микроволновые ракеты CHAMP для противодействия Ирану. Но где именно дислоцируется данное вооружение, не сообщается.

Об этом пишет в своей статье для британской газеты Daily Mail американский журналист Рональд Кесслер.

СМИ Британии уточняет, что микроволновые ракеты CHAMP способны уничтожать любую электронику, в том числе, электронное оборудование иранских ядерных объектов. На нее воздействуют микроволны, которые, утверждает автор, безвредны для людей. Кесслер заявляет, что применение данного оружия сможет вывести из строя многие стратегические объекты Ирана, в том числе, ядерные. При этом жертв удастся полностью избежать.

Такие ракеты американцы начали размещать в различных уголках планеты с 2019 года.

Микроволновое оборудование, с помощью которого поражается электроника, встроено в крылатые ракеты воздушного базирования и доставляется к месту пуска при помощи стратегических бомбардировщиков B-52. Радиус действия CHAMP превышает 1100 километров.

Источник изображения: topwar.ru

Такие ракеты способны залетать в воздушное пространство противника на малой высоте и «поджаривать» компьютерные чипы, делая бесполезными любые электронные устройства без нанесения сопутствующего ущерба. Микроволновый импульс вызывает резкий скачок напряжения, которое выводит из строя оборудование раньше, чем успевает сработать защита.

Обнаружить и уничтожить такую ракету крайне сложно, так как по пути она выводит из строя радары противника. У него, утверждает автор, даже нет возможности понять, почему его электроника вдруг прекратила работать.

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Страны
Иран
США
Продукция
B-52
Проекты
ИТ
Ядерный щит
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