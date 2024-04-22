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Интерфакс-АВН

Совещание министров обороны стран ШОС состоится в Астане 26 апреля

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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС.
Источник изображения: © Sputnik / Болат Шайхинов

Астана. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Астане на следующей неделе состоится совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба оборонного ведомства Казахстана.

Совещание организовано в рамках председательства Казахстана в ШОС, уточнили в ведомстве.

"Ожидается прибытие глав оборонных ведомств государств -членов Шанхайской организации сотрудничества, ее Генерального секретаря, директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Организации и министра обороны Республики Беларусь", - информировали в Минобороны.

Там отметили, что деятельность совещания "направлена на укрепление мер доверия в военной области, содействие в обеспечении мира и стабильности в регионе ответственности, координацию усилий, направленных на противодействие новым вызовам и угрозам региональной безопасности".

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Проекты
ШОС
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