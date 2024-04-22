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РИА Новости

Над "мангалами" на российских танках смеялись зря, рассказал разработчик

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Разработчик модульной компактной РЭБ "Волнорез" Станислав
Разработчик модульной компактной РЭБ "Волнорез" Станислав.
Источник изображения: © Фото из личного архива

Разработчик: атака ХАМАС показала пользу "мангалов" на российских танках

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Атака ХАМАС на Израиль в 2023 году показала, что в мире зря смеялись над так называемыми "мангалами" на российских танках, заявил РИА Новости разработчик устанавливаемой на бронетехнику РФ модульной системы РЭБ "Волнорез" Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

"У Израиля много комплексов для борьбы с БПЛА, в том числе антидроновых ружей, но вот на бронетехнике ничего не стояло. В итоге ЦАХАЛ был вынужден спешно устанавливать на танки "козырьки", также известные в народе как "мангалы", из-за которых в свое время над нами все смеялись, и совершенно зря, как показала история", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что полгода назад возимой РЭБ, в том виде, в каком его придумали разработчики "Волнореза", не было как класса ни у одной армии мира, в том числе и у Израиля, который обладает развитым военно-промышленным комплексом.

"Это привело к тому, что в первые дни атаки ХАМАС "Меркавы" (израильские танки – ред) массово "жгли" копеечными дронами, которые мы уже давно научились подавлять", - подчеркнул Станислав.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".

После этого боевики организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Система РЭБ "Волнорез" впервые была представлена на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина - 484 мм, вес – 13 килограмм) конуса, который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и тд) и гражданскую технику.

Ключевой особенностью данного комплекса является его модульность – в "Волнорез" прописываются те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы "Волнореза" устанавливают на свои машины новые "конусы", тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы.

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Страны
Израиль
Россия
Проекты
БПЛА
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