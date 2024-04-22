Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовиков оружием для уничтожения FPV-дронов

Министр обороны посетил полигон Московского военного округа, где ему представили линейку БПЛА и образцы стрелкового оружия, разработанные при участии снайперов, выполнявших задачи в зоне СВО

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу обеспечить российские штурмовые группы стрелковым оружием, которое позволит эффективно уничтожать FPV-дроны.

Шойгу посетил полигон Московского военного округа, где ему представили линейку БПЛА и образцы стрелкового оружия, разработанные при участии снайперов, выполнявших задачи в зоне СВО.

"Генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника", - говорится в сообщении Минобороны РФ.