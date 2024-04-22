Шойгу представили ударный квадрокоптер для дистанционного минирования

Полигон Московского военного округа готов выпускать 30 таких квадрокоптеров в месяц

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Перспективный ударный квадрокоптер, приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости, представили министру обороны Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа. Как сообщили в военном ведомстве, предприятие готово выпускать 30 таких квадрокоптеров в месяц.

Шойгу показали линейку БПЛА, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 кг. В том числе был продемонстрирован ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач и приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости.

"Повышенная помехозащищенность каналов управления и передачи данных позволяет применять данный дрон в условиях постановки противником помех. Простота эксплуатации и удобный программный интерфейс позволяют осуществлять подготовку операторов данного типа БПЛА в течение двух недель. Руководитель предприятия доложил министру обороны о готовности уже выпускать 30 квадрокоптеров данного типа в месяц, а в дальнейшем существенно нарастить выпуск изделий", - отметили в МО РФ.