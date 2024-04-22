Шойгу на полигоне МВО представили перспективные дроны и стрелковое оружие

МО РФ: Шойгу на полигоне МВО проверил выполнение указаний по разработке БПЛА

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа (МВО) проверил выполнение указаний по разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и стрелкового оружия с учетом опыта спецоперации по защите Донбасса. Об этом 20 апреля сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Все представленные дроны, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному выпуску данных беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, главе Минобороны представили линейку беспилотников, способных нести полезную нагрузку от 10 до 200 кг, в том числе перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами и приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что этот дрон обладает повышенной помехозащитностью каналов управления и передачи информации. Благодаря простоте эксплуатации и удобному интерфейсу подготовка операторов этого типа беспилотников занимает две недели, добавили в Минобороны.

Также Шойгу представили российские образцы стрелкового оружия, которые были разработаны при участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в зоне проведения спецоперации.

10 февраля Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение госзаказа по производству разведывательных и ударных дронов на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. Министру обороны РФ в ходе проверки также продемонстрировали новые образцы беспилотников от производителя «Ланцетов».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.