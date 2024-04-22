Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с дронами

Минобороны: штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с FPV-дронами

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Штурмовые подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ обеспечат специальным стрелковым оружием для борьбы с FPV-дронами противника, сообщили в Минобороны РФ.

По данным Минобороны, министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.

В частности, уточнили в министерстве, Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в зоне проведения специальной военной операции.

"Глава российского военного ведомства заслушал доклад заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей для отработки навыков противодействия беспилотным летательным аппаратам противника с применением данных образцов стрелкового оружия", - сказали в министерстве.

"Все военнослужащие, проходящие подготовку на полигоне, будут отрабатывать задачи по борьбе с дронами", - доложил министру генерал-полковник Евкуров.

"Генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника", - добавили в Минобороны РФ.