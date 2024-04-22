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Индия намерена выкупить у Греции парк истребителей Mirage 2000-5, которые Афины намереваются списать наряду с другими устаревшими моделями, стремясь укомплектовать авиацию F-35, Rafale и «свежими» версиями F-16.

Как указывается в издании IDRW со ссылкой на анонимные источники, греки уже должны были представить соответствующее предложение во время недавнего визита начальника Генштаба Димитриоса Хуписа в Индию.

Для Нью-Дели дополнительные машины позволят улучшить состояние парка ВВС страны, которые в числе прочих моделей эксплуатируют около 50 Mirage 2000-5 и намерены сохранять этот тип машин в строю до 2035 года, пока его не заменит национальный легкий истребитель Tejas Mk II. Греческие вооруженные силы сейчас обладают 24 единицами Mirage 2000-5, которые могли бы послужить для индийской боевой авиации источником запчастей.

Следует отметить, что для реализации возможного контракта потребуется одобрение Франции – производителя Mirage. Ранее Париж не давал ходу сделки между ОАЭ и Марокко: эмираты добивались разрешения на продажу 30 Mirage 2000-9E.

Как отмечается в издании La Razon, президент Эммануэль Макрон «тянул резину» на протяжении трех лет, намереваясь выкупить эти самолеты для их последующей передачи Украине, но так и не смог найти поддержки в ОАЭ и в итоге вынужден был уступить, дав на днях своё согласие. В результате Украина и ВСУ остались не у дел.