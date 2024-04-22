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ТАСС

МО РФ: 3D-принтеры позволяют быстро ремонтировать в тылу средства РЭБ

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Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Также военнослужащие ремонтного подразделения ремонтируют танковое оборудование "в самые сжатые сроки", рассказали в оборонном ведомстве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие ремонтного подразделения 68-го армейского корпуса группировки "Восток" благодаря 3D-принтерам быстро восстанавливают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что подразделение работает в тылу, но ремонтирует танковое оборудование, не выезжая на полигон. Это возможно благодаря специальному стенду в виде башни от БМП-2, предназначенному для проверки оборудования. Работа ведется посменно и круглосуточно, что позволяет проводить ремонт "в самые сжатые сроки".

"Помимо танкового вооружения, мы ремонтируем еще РЭБовское оборудование: антидроновые ружья, "купола". У нас для этого есть 3D-принтер, осциллограф, блоки питания лабораторные. Занимаемся, ремонтируем", - рассказал на опубликованных ведомством кадрах водитель-электрик ремонтного подразделения Дмитрий.

Кроме того, ремонтные бригады выезжают для ремонта и эвакуации техники непосредственно на передовые позиции. "Зачастую именно они эвакуируют поврежденные боевые машины с поля боя, в том числе и технику противника, - подчеркивают в Минобороны РФ. - Особое внимание уделяется технике западного производства. В производственных мастерских ее разбирают, изучают слабые места и недостатки, чтобы потом использовать это в ходе боевых действий". 

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
Компании
Минoбороны РФ
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