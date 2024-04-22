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ТАСС

Разработчик сообщил, что в зоне СВО испытают легковозводимые укрытия от авиабомб

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Доргеотех
Первый сборный мобильный бункер производства ООО «Доргеотех».
Источник изображения: dorgeoteh.ru

Директор компании "Доргеотех" Алексей Девятилов уточнил, что изделие предназначено, в частности, для защиты от ружейно-пулеметного, минометного огня, осколочно-фугасного воздействия снарядов и взрывной волны

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Легковозводимые конструкции из гофрированного металлического листа для строительства защитных убежищ от минометного огня, осколочно-фугасного воздействия снарядов и авиабомб пройдут испытания в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил директор компании-разработчика "Доргеотех" Алексей Девятилов.

"Нашими специалистами разработано новое фортификационное сооружение из гофрированного металлического листа. В ближайшее время оно будет отправлено для тестового применения в зону СВО", - сказал Девятилов.

По его словам, изделие предназначено для быстрого возведения щели, землянки и легких убежищ для размещения личного состава и его защиты от ружейно-пулеметного, минометного огня, осколочно-фугасного воздействия снарядов и авиабомб, поражающих факторов зажигательного оружия, взрывной волны. "Также сооружение поможет защитить бойцов от неблагоприятных погодных условий на передовых позициях, в районах сосредоточения войск, в пунктах временной дислокации", - сказал Девятилов.

Листы произведены из оцинкованной стали, толщина - от 2 до 3 мм. "К примеру, трудозатраты на перекрытие щели, окопа длиной до 6 м составляет 30 минут командой из двух человек, а с учетом ручной отсыпки сверху не более полутора часов. Листы отличаются прочностью и могут быть использованы как для прохода личного состава, так и для движения транспортных средств", - рассказали в "Доргеотех".

Ранее в компании сообщали о производстве бункеров-укрытий для зоны СВО, созданных с применением спиральновитых металлических гофрированных труб. Убежища способны защитить от поражения осколочно-фугасными снарядами. 

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