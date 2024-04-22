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ТАСС

WP: США готовы при одобрении финансирования немедленно передать Украине пакет помощи

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Вид на здание Белого дома
Вид на здание Белого дома.
Источник изображения: Дмитрий Кирсанов/ ТАСС, архив

По информации источников газеты, в случае одобрения законопроекта обеими палатами Конгресса и подписания его американским президентом Джо Байденом сроки доставки нового пакета Киеву составят "менее недели"

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. США готовы немедленно передать Украине новый пакет военной помощи в случае одобрения Конгрессом и американской администрацией дополнительного финансирования. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Пентагон заранее начал составлять очередной пакет военной помощи Украине, который "готов к отправке". По сведениям источников газеты, в случае одобрения законопроекта обеими палатами Конгресса и подписания его президентом США Джо Байденом, сроки доставки на Украину нового пакета помощи составят "менее недели".

Газета подчеркивает, что объем предполагаемого пакета помощи Киеву неизвестен, утверждая при этом, что он "почти наверняка будет включать" 155-мм артиллерийские снаряды. Кроме того, издание не исключает, что в новый пакет помощи могут войти средства ПВО.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге для журналистов, что Байден без проволочек подпишет законопроекты об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае их принятия Палатой представителей и Сенатом Конгресса, и Вашингтон сможет немедленно возобновить поставки оружия Киеву. Кроме того, официальный представитель американского лидера подтвердила, что Вооруженные силы Украины находятся в отступлении.

Отдельные законопроекты

В пятницу законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая прошли процедурное голосование в Палате представителей Конгресса. 17 апреля спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон представил тексты вошедших в пакет законопроектов, из которых следовало, что помощь Киеву будет предоставляться в кредит. Байден, поначалу выступавший против дробления запроса своей администрации на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, впоследствии поддержал инициативу Джонсона.

Не исключено, что Палата представителей может принять этот пакет уже в субботу. После этого он поступит на рассмотрение Сената Конгресса, большинство в котором, в отличие от Палаты представителей, имеют демократы. Демократическая фракция в верхней палате Конгресса уже сигнализировала о готовности обеспечить оперативное одобрение пакета. Затем он будет подписан Байденом и обретет силу закона. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Разное
Кредитование
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