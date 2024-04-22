Разработчик: систему РЭБ "Волнорез" застраховали от ошибок в применении бойцами

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Мобильную систему радиоэлектронной борьбы "Волнорез" застраховали от поломки и выведения из строя в случае ошибок в эксплуатации военнослужащими, сообщил РИА Новости разработчик данного комплекса Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

"Мы поняли, что нам нужен максимально простой модульный комплекс, сделанный "по-военному". То есть солдат должен в критической ситуации не только включить комплекс РЭБ, но еще и не сломать его. Много инцидентов разных было: кто-то полярности путает, кто-то не те напряжения подает, более низкие, однако "Волнорез" достаточно устойчив к таким ситуациям. Последняя модификация "Волнорезов" уже обладает системой защиты, отдельными предохранителями", - рассказал он.

По его словам, на "Волнорезе" впервые в отрасли РЭБ появились магнитные крепления на технику – сегодня это основной тренд при создании отечественных мобильных систем радиоэлектронной борьбы.

Собеседник агентства также пояснил, что узнаваемая коническая форма "Волнореза" также была выбрана разработчиками не случайно.

"При разработке наш коллектив практически сразу отказался от штыревых антенн, потому что они легко отрываются от машин, в итоге пришли к форме конуса. Дело в том, что коническая форма позволяет изделию быть достаточно крепким при нагрузках с разных сторон", - отметил Станислав.

Система РЭБ "Волнорез" впервые была представлена на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина - 484 мм, вес – 13 килограмм) конуса, который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера) и гражданскую технику.

Ключевой особенностью данного комплекса является его модульность: в "Волнорез" прописываются те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы "Волнореза" устанавливают на свои машины новые "конусы", тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы.