infoBRICS: Россия сбила Запад с толку, проведя испытания новой ракеты

Россия провела испытания уникальной ракеты, тем самым послав Западу четкий сигнал – ей есть, чем ответить на его агрессию в Европе, пишет infoBRICS. При этом неизвестен тип ракеты, и это сбивает США и ЕС с толку. Однако ясно одно – это уникальное передовое оружие крайне сложно уничтожить.

Драголюб Боснич

На прошлой недее, 12 апреля, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане (1 600 км). Какую именно МБР отправили в испытательный полет не уточняется. В Минобороны РФ заявили, что пуск проводился в рамках государственных испытаний "перспективных ракетных комплексов", а также для подтверждения "стабильности находящихся на вооружении ракет". Пуск признан успешным как отечественными, так и зарубежными военными наблюдателями и аналитиками. Нетрадиционная траектория полета боевой части ракеты и повышенная секретность, связанная с этим испытанием, невиданная со времен [Первой] холодной войны, оставили очень много вопросов без ответа.

Ряд источников, особенно на Западе, сообщили, что речь идёт о ракете 15Ж55МЭ "Тополь-МЭ/Ярс-Э". Однако, если не считать спекуляций, мы точно не знаем, что это была за межконтинентальная баллистическая ракета. Как упоминалось ранее, ракета продемонстрировала довольно необычное маневрирование. Такая векторизация действительно уникальна, поскольку ни одна страна, кроме России, не разработала подобные технологии для современных баллистических ракет. Начиная с легендарного "Тополя", в частности, модификации "Тополь-М", большинство российских межконтинентальных баллистических ракет обладают такой способностью.

Этим может похвастаться и новейший РС-24 "Ярс", который является главным компонентом российского стратегического арсенала, самого мощного в мире. Было несколько итераций этой МБР, одна из которых, по сути, представляет собой "укороченную" версию "Ярса" (без одной ступени) – РС-26 "Рубеж". Развертывание этой ракеты было официально приостановлено ещё в марте 2018 года, поскольку РВСН отдали приоритет "Авангарду" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. РС-26 "Рубеж" вернется в госпрограмму вооружений в 2027 году. Однако, поскольку США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ещё в 2019 году, российские военные, похоже, соответствующим образом скорректировали свои планы. Специальная военная операция (СВО) на Украине, безусловно, ускорила эти изменения.

Следует отметить, что, хотя РС-26 "Рубеж" – это межконтинентальная баллистическая ракета, по своим возможностям она фактически является баллистической ракетой средней дальности (БРСД). В 2012 году был проведен первый пуск РС-26 "Рубеж" с космодрома Плесецк по полигону Кура (5 800 км). Однако все остальные испытательные пуски были проведены с Капустин Яра по полигону Сары-Шаган в Казахстане. Ныне несуществующий ДРСМД определяет любую баллистическую ракету с дальностью действия 3000–5500 км как БРСД, а это означает, что РС-26 "Рубеж" выходит за рамки этой категории, если принять во внимание её максимальную дальность. Тем не менее тот факт, что с тех пор она использовалась на гораздо меньших дистанциях, означает, что на практике это БРСД. И именно так это видит НАТО. Это фактически делает РС-26 "Рубеж" преемником РСД-10 "Пионер", который имел идентичное стратегическое значение.

С 2018 года РС-26 "Рубеж" фактически превратился в "секретный проект", о его разработке и развертывании нет практически никакой информации. Однако более поздние сообщения позволяют предположить, что этой ракетой активно занимались. Растущая агрессия НАТО в Европе, а также дестабилизирующие действия Соединенных Штатов, их вассалов и государств-сателлитов близ границ России, в том числе на Ближнем Востоке, позволяют предположить, что Москва определенно нуждается в такой ракете. Тот факт, что она способна нести несколько боеголовок с независимым наведением (MIRV), дает РВСН беспрецедентные возможности нанесения ударов на средних дистанциях. Ни один член НАТО, включая Соединенные Штаты, не имеет ничего подобного. РС-26 "Рубеж" обладает большой маневренностью, что делает её трудной целью практически для всех известных систем ПРО.

Сбить эту ракету – крайне сложная задача для ПРО. Баллистические компьютеры рассчитывают оптимальную траекторию для перехвата любой МБР или БРСД, выпущенной по ПРО (или любой цели, которую они должны защищать), а разработка таких маневрирующих ракет делает эту задачу практически невыполнимой. РС-24 "Ярс", на базе которого был создан РС-26 "Рубеж", уже продемонстрировал способность постоянно маневрировать и даже менять свою траекторию. Можно только предполагать, что РС-26 "Рубеж" обладает точно такими же возможностями. Эта уникальная российская технология, поскольку обычные баллистические ракеты не способны совершать столь сложные маневры. Раскачивание почти всегда указывает на то, что с ракетой что-то не так, и обычно заканчивается её падением или промахом по цели.

Таким образом, успешный пуск российской МБР посылает очень четкий сигнал Западу. Если НАТО будет наращивать эскалацию в Европе, то наверняка получит быструю ответную реакцию. То же самое касается и вмешательства НАТО на Ближнем Востоке, где США и их местные вассалы рассматривают возможность нападения на Иран. Москва, безусловно, знала об ответных ударах Тегерана по Тель-Авиву. Испытательный пуск был ещё одним предупредительным сигналом для Запада о том, что Россия не потерпит никаких крупномасштабных атак на Иран, поскольку это дестабилизирует ситуацию на её южных границах. Это также сигнал о том, что РС-26 "Рубеж" фактически сводит на нет противоракетную оборону НАТО в Европе. Можно сказать, что это ушат холодной воды на голову некоторых особо воинственных европейских стран-членов НАТО, таких как Франция и Великобритания.