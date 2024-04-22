Малым не покажется: как идет разработка миниатюрных ракет против дронов

Новинки есть у производителей России, Китая и США

Появление новых типов целей на поле боя вызвало эволюцию управляемых ракет. Малогабаритные дроны логично сбивать такими же малогабаритными управляемыми самонаводящимися боеприпасами. На выставке вооружений World Defense Show 2024 в Эр-Рияде Китай представил компактную ракету комплекса QN-202. Но кроме КНР работы над подобными изделиями ведутся и в других странах. Какие образцы миниатюрных ракет создаются в России и за рубежом — в материале «Известий».

Китайская разработка

Новый китайский ракетный комплекс поля боя QN-202, который был показан на выставке вооружений World Defense Show 2024, выглядит достаточно революционно. Это не премьера, и система уже демонстрировалась ранее, но это не делает ее менее значимой — ракеты становятся более миниатюрными для противодействия новым летающим угрозам.

Ракета комплекса QN-202 Источник изображения: Фото: соцсети

QN-202 имеет диаметр 40 мм, длину 65 см и вес 1,5 кг. Это в несколько раз меньше, чем у любого современного ПТУРа. Компактное пусковое устройство массой всего 3,5 кг позволяет использовать новый комплекс любому пехотинцу. Носимый боекомплект — шесть ракет.

Компактное пусковое устройство может быть использовано любым пехотинцем Источник изображения: Фото: соцсети

Ракета оснащена головкой самонаведения, в которой реализован принцип «выстрелил — забыл», т.е. она полностью самонаводящаяся и не требует подсветки цели стрелком-оператором. Малогабаритные боеприпасы имеют дальность действия от 200 до 2000 м, что позволяет применять комплекс как в городских, так и в полевых условиях, по объектам как статичным, так и двигающимся со скоростью до 61 км/ч.

Носимый боекомплект — шесть ракет Источник изображения: Фото: соцсети

Бронепробиваемость QN-202 — 60 мм брони. Вряд ли это позволит поразить современный танк, но бронемашину или даже БТР — вполне. Также комплекс может применяться по любым воздушным целям, имеющим невысокую скорость относительно стрелка, — зависшим вертолетам и дронам любого типа. В условиях современного боя, когда массово применяются FPV-дроны и дроны-камикадзе, такая система может дать пехоте свою собственную ПВО, т.к. стрелять из переносных ЗРК по малогабаритным дронам невозможно, а такой комплекс работать по дронам способен.

Американская разработка

Вдохновили китайцев на создание малогабаритных боеприпасов, вероятно, американские разработчики, которые в 2017 году представили малогабаритную управляемую ракету Pike. Новое изделие компании Raytheon создавалось для того, чтобы пехота получила огневые средства, которые могли бы эффективно применяться на дальностях от 1 до 2 км, т.е. в условиях, когда прицельное поражение из стрелкового вооружения становится неэффективным, а применение ПТУРов или ПЗРК является избыточным или невозможным.

Малогабаритная управляемая ракета Pike Источник изображения: Фото: Raytheon

Особенность Pike — ее крайне малые габариты и возможность применения из уже имеющихся пусковых установок — ручных и подствольных гранатометов. Калибр 40 мм, длина 43 см и масса около 800 г. Ракета самонаводящаяся, но наведение на цель выполняется по лучу лазера, что предполагает ее подсветку до поражения.

Размеры определяют и небольшую массу боевой части — 270 г, но радиус разлета осколков составляет около 10 м, что позволяет поражать цели даже при небольшом промахе. Особенно это важно для применения против квадрокоптеров и других летающих объектов. Как правило, небольшие авиационные дроны легко поражаются осколочными боевыми частями, и следовательно, Pike может против них эффективно применяться.

Малогабаритная управляемая ракета Pike заряжена в ручной гранатомет M320 Источник изображения: Фото: Raytheon

Пока нет информации о широком применении комплекса Вооруженными силами США, но вполне вероятно, что он уже есть на вооружении сил специальных операций. Если же исходить из того, что боевые действия на Украине американский ВПК использует в качестве полигона, то боевая премьера ракет Pike вполне может состояться здесь.

Российская разработка

Противостояние новым вызовам в виде дронов-камикадзе и различных малогабаритных воздушных целей конструкторы российского ВПК предвидели задолго до СВО. Работы по созданию малокалиберных зенитных управляемых ракет для комплекса ПВО «Панцирь-СМ» в холдинге «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех» начали во второй половине 2010-х годов.

Штатно «Панцирь-С1» несет 12 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами, которые имеют дальность действия 20 км. Но применять их по близколетящим малогабаритным целям оказывается и расточительно, и не всегда эффективно — на минимальных расстояниях ракета может промахнуться. Решение было найдено простое и элегантное — оснастить комплекс новыми малогабаритными боеприпасами, в которых использованы система управления и боевая часть, близкие по своим возможностям к обычным ракетам «Панциря».

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине Источник изображения: Фото: РИА Новости

Новые боеприпасы будут очень эффективны против беспилотников, а также смогут применяться против ПТУРов, снарядов РСЗО, противорадиолокационных ракет и других средств воздушного нападения. Минимальная зона поражения воздушных целей такими ракетами уменьшится до 500 м.

В один штатный транспортно-пусковой контейнер таких малокалиберных ракет с учетом их габаритов входит четыре. Таким образом, полный боекомплект заряженной на борьбу с дронами установки может составлять до 48 ЗУР — это рекордное количество. Безусловно, такого рода установки будут нести несколько типов ракет — и малогабаритных, и стандартных, так как никогда нельзя гарантировать, что кроме дронов-камикадзе противник не будет применять традиционные виды вооружений, которые требуют более дальнобойной и могущественной боевой части.

В январе 2024 года в СМИ появилась информация о том, что испытания малогабаритных ракет для комплексов «Панцирь-СМ» вышли на финальный этап. Это означает, что новые боеприпасы начнут поступать в зону СВО в ближайшее время. Конечно, точные планы таких поставок никто не будет оглашать, но технически это может произойти уже в этом году.

Дмитрий Корнев