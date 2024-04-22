Войти
ИноСМИ

Пессимизм и подавленность: украинцы потеряли веру в спасение с Запада (Financial Times, Великобритания)

349
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

FT: отсутствие западной помощи угнетает украинцев

Отсутствие западной помощи деморализует украинцев, пишет FT. Солдаты ВСУ истощены морально и физически, а среди гражданских усиливаются пессимистические настроения. Автор статьи жалуется на падение боевого духа на Украине — ровно накануне голосования по пакету помощи в конгрессе США.

Проблемы с западной помощью и новые российские инициативы на поле боя подрывают боевой дух на Украине.

"Смерть. Смерть. Еще одна смерть. Старый. Молодой. Старый. Молодой. Молодой. Убит в бою, защищая Украину. Такая у меня лента новостей", — так рассказывает киевский маркетолог Юлия Тимошенко о сообщениях, приходящих ей в социальных сетях.

"Порой от нас, украинцев, ждут, что мы будем держать себя в руках, — говорит она. — Будем профессиональны. Будем благодарны. Не слишком эмоциональны. Не слишком назойливы. Смиренны. И снова благодарны".

Как и многие другие украинцы, Тимошенко (никакого отношения к бывшему премьеру Юлии Тимошенко она не имеет) пытается осмыслить нескончаемый поток дурных вестей с фронта, где у украинской армии заканчиваются поставляемые Западом боеприпасы, а российские войска усиливают свое огневое превосходство.

В Вашингтоне сторонники Киева все больше надеются на то, что палата представителей примет в субботу вечером закон о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов и о финансировании Израиля, положив конец той патовой ситуации, которая возникла из-за сопротивления стоящих на стороне Трампа республиканцев.

Но настроения на уставшей от боев Украине резко отличаются. Счет потерь в ходе продолжающегося третий год вооруженного конфликта с Россией растет, и украинцы уже боятся возлагать надежды на поставки из США остро необходимого оружия и боеприпасов.

Сотрудник одного европейского посольства в Киеве Василий Романюк рассказал, что у него с женой по-прежнему большие надежды и ожидания, но "к сожалению, нашу точку зрения разделяют немногие". По словам дипломата, спикер палаты представителей Майк Джонсон, назначивший наконец голосование после нескольких месяцев проволочек, — "политик, чье место оказалось под угрозой".

Перипетии конфликта дают о себе знать. "Эмоционально и психологически это как американские горки, и с осени прошлого года падений больше, чем взлетов", — сказал Романюк.

Настроение у украинцев периодически улучшалось, когда они узнавали о военных достижениях ВСУ после начала боевых действий в феврале 2022 года. Украинская армия отразила попытки русских взять Киев, взяла под контроль Харьковскую область и город Херсон, и уничтожила треть российского Черноморского флота эффектными ударами с применением дронов и ракет (доказательства? – прим. ИноСМИ).

Эти моменты помогают уставшему населению пережить трудные времена, в том числе, справиться с регулярными российскими авиаударами по гражданской инфраструктуре (тут авторы откровенно лгут – в Москве неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военным целям – прим. ИноСМИ), из-за которых целые города порой погружаются во мрак, а также потерю города Бахмута (Артемовска) в прошлом году – для Москвы это был самый значительный успех на втором году спецоперации.

Сейчас Россия возобновила и активизировала свою воздушную кампанию. Она бомбит города и важнейшие объекты инфраструктуры, пользуясь тем, что Украина испытывает острую нехватку средств ПВО и боеприпасов. Российские войска также подобрались вплотную к стратегически важному городу Часов Яр, находящемуся в 15 километрах от Артемовска.

"Время от времени мы получаем срочные новости об успешных боях… Это возрождает оптимизм на какое-то время. А затем настроение снова падает, когда слышишь сводки и сообщения о том, что дела у наших военных не очень-то хороши из-за нехватки сил и средств", — сказал Романюк.

Тон заявлений украинского руководства тоже заметно изменился. Упрямый оптимизм президента Владимира Зеленского уступил место мрачным предостережениям о печальной судьбе Украины, к которым примешивается обида на союзников за отсутствие поддержки.

"Я могу вам сказать откровенно, что без этой [американской] помощи у нас нет шансов победить", — сказал Зеленский на этой неделе в интервью PBS NewsHour.

"Надо быть намного сильнее врага. Сегодня у нас соотношение по артиллерии один к десяти. Сможем ли мы удержать позиции? Нет, — заявил президент. — С такой статистикой они каждый день будут оттеснять нас назад".

Опросы общественного мнения, проведенные Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют об усилении пессимизма. В декабре почти пятая часть респондентов считала, что Украина через десять лет станет "страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей". В октябре 2022 года так считали всего пять процентов опрошенных.

В начале конфликта "было ощущение, что Запад, наконец, увидели империалистическую сущность России, и Украина скоро получит все необходимое ей оружие, — сказал директор института Антон Грушецкий. — Но сейчас этого нет".

Две трети украинцев по-прежнему считают, что конфликт должен закончиться победой ВСУ, которые вернут занятые Россией Донбасс и Крым. Но число тех, кто думает, что Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки, увеличилось с 6 % в мае 2022 года до 19%.

Украинцы продолжают оказывать сопротивление, считая этот конфликт борьбой за существование, сказала директор компании Gradus Research Евгения Близнюк. Ее агентство проводило исследование настроений в обществе во вторую годовщину конфликта.

Украинцы устали и подавлены, думая о том, что будет дальше и как долго продлятся военные действия. "Главная причина подавленности — это даже не плохие новости с фронта, а неспособность государства рассказать, в каком направлении продвигается конфликт, потому что никто не знает", — добавила Близнюк.

Мрачное настроение отражается на положении Зеленского. Три опроса показали, что уровень доверия к президенту снизился с 90 % в феврале 2023 года до чуть более 60 % в феврале текущего года.

Украинцы по-разному справляются с вооруженным конфликтом, но народ в целом живет в напряжении и очень устал, сказал психолог Владимир Станчишин, написавший книгу "Эмоциональные качели войны". "Для кого-то усталость является сдерживающим фактором, заставляющим уходить в себя. Кто-то ищет возможность выплеснуть все наружу", — объяснил он.

По словам Станчишина, тот, кто стремится преодолеть стресс, старается жить "очень гражданской жизнью", работая, общаясь, ходя по магазинам. "Нормальная жизнь — это возможность выжить в этом вооруженном конфликте [психологически], потому что мы должны отходить от постоянных размышлений о военных действиях и размышлять о том, что понятно нашему мозгу".

Хотя эмоциональные качели с переходом от чувства вины и гнева к радости и апатии стали новой нормой, для большинства украинцев это не означает готовность капитулировать, сказал Станчишин. "Капитуляция означает потерю идентичности, потерю способности быть самим собой", — объяснил он.

Когда осенью появились первые сообщения о нехватке оружия у ВСУ, граждане начали жертвовать на нужды армии больше денег, сообщил крупнейший в стране цифровой банк и популярная платформа по сбору средств Monobank.

За шесть месяцев до марта текущего года украинцы передали на нужды ВСУ 617 миллионов долларов. Это намного больше суммы в 432 миллиона долларов, собранной в период с октября 2022 по сентябрь 2023 года.

Если будет принят американский закон, это позволит отправить на фронт остро необходимые боеприпасы для артиллерии и наверняка поможет ослабить снарядный голод на Украине. Зеленский и командиры боевых частей говорят, что Россия сегодня выстреливает десять снарядов на один украинский.

Но Киеву также остро не хватает живой силы, хотя он пытается решить эту проблему, приняв новый закон и понизив призывной возраст.

Артур, воюющий на линии фронта в Донецкой области, где Россия берет под свой контроль все новые территории, рассказал, что солдаты испытывают "моральное и физическое истощение". Но они продолжают сражаться, видя, как волонтеры и гражданское население "делают все для победы Украины", сказал он.

"Ничто в этом мире не может деморализовать нас, солдат, когда мы видим и помним, сколько горя принесли и приносят нам соседи [россияне]", — говорит он.

Авторы статьи: Изобель Кошив (Isobel Koshiw), Кристофер Миллер (Christopher Miller)

Комментарии читателей

Candide 21

Есть одна серьезная проблема: украинцы не понимают, что ЕС – банкрот и не может предоставить им те деньги и возможности, о которых они мечтают. Более того, миллионы украинцев уже переехали в Евросоюз, а другие прекрасно понимают, что они по сути русские, хотя блок их, конечно, манит.

Paul Thind

Жалко, что ни США, ни Европа не пытаются добиться мирного урегулирования. И украинцы за это платят.

Paoletto

Это порочный круг. Вам говорят, что победить Украине мешает заблокированная американская помощь. Если бы все действительно было так…

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
ЧФ
Похожие новости
08.12.2021
"Задумали немыслимое". К чему готовят украинскую армию
22.03.2021
Локальные учения – глобальные маневры
16.11.2020
Во что обойдутся английские катера Украине и… России
06.02.2014
Потратить как НАТО
22.08.2008
За флотом и ракетами. Президент Сирии приехал в Россию с поддержкой и за поддержкой
28.04.2008
Европа сама отдала России оружейный рынок Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 16:31
  • 950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 11:19
  • 2704
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.04 11:07
  • 113
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ
  • 20.04 20:22
  • 1
Французская корабельная крылатая ракета NCM