FT: отсутствие западной помощи угнетает украинцев

Отсутствие западной помощи деморализует украинцев, пишет FT. Солдаты ВСУ истощены морально и физически, а среди гражданских усиливаются пессимистические настроения. Автор статьи жалуется на падение боевого духа на Украине — ровно накануне голосования по пакету помощи в конгрессе США.

Проблемы с западной помощью и новые российские инициативы на поле боя подрывают боевой дух на Украине.

"Смерть. Смерть. Еще одна смерть. Старый. Молодой. Старый. Молодой. Молодой. Убит в бою, защищая Украину. Такая у меня лента новостей", — так рассказывает киевский маркетолог Юлия Тимошенко о сообщениях, приходящих ей в социальных сетях.

"Порой от нас, украинцев, ждут, что мы будем держать себя в руках, — говорит она. — Будем профессиональны. Будем благодарны. Не слишком эмоциональны. Не слишком назойливы. Смиренны. И снова благодарны".

Как и многие другие украинцы, Тимошенко (никакого отношения к бывшему премьеру Юлии Тимошенко она не имеет) пытается осмыслить нескончаемый поток дурных вестей с фронта, где у украинской армии заканчиваются поставляемые Западом боеприпасы, а российские войска усиливают свое огневое превосходство.

В Вашингтоне сторонники Киева все больше надеются на то, что палата представителей примет в субботу вечером закон о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов и о финансировании Израиля, положив конец той патовой ситуации, которая возникла из-за сопротивления стоящих на стороне Трампа республиканцев.

Но настроения на уставшей от боев Украине резко отличаются. Счет потерь в ходе продолжающегося третий год вооруженного конфликта с Россией растет, и украинцы уже боятся возлагать надежды на поставки из США остро необходимого оружия и боеприпасов.

Сотрудник одного европейского посольства в Киеве Василий Романюк рассказал, что у него с женой по-прежнему большие надежды и ожидания, но "к сожалению, нашу точку зрения разделяют немногие". По словам дипломата, спикер палаты представителей Майк Джонсон, назначивший наконец голосование после нескольких месяцев проволочек, — "политик, чье место оказалось под угрозой".

Перипетии конфликта дают о себе знать. "Эмоционально и психологически это как американские горки, и с осени прошлого года падений больше, чем взлетов", — сказал Романюк.

Настроение у украинцев периодически улучшалось, когда они узнавали о военных достижениях ВСУ после начала боевых действий в феврале 2022 года. Украинская армия отразила попытки русских взять Киев, взяла под контроль Харьковскую область и город Херсон, и уничтожила треть российского Черноморского флота эффектными ударами с применением дронов и ракет (доказательства? – прим. ИноСМИ).

Эти моменты помогают уставшему населению пережить трудные времена, в том числе, справиться с регулярными российскими авиаударами по гражданской инфраструктуре (тут авторы откровенно лгут – в Москве неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военным целям – прим. ИноСМИ), из-за которых целые города порой погружаются во мрак, а также потерю города Бахмута (Артемовска) в прошлом году – для Москвы это был самый значительный успех на втором году спецоперации.

Сейчас Россия возобновила и активизировала свою воздушную кампанию. Она бомбит города и важнейшие объекты инфраструктуры, пользуясь тем, что Украина испытывает острую нехватку средств ПВО и боеприпасов. Российские войска также подобрались вплотную к стратегически важному городу Часов Яр, находящемуся в 15 километрах от Артемовска.

"Время от времени мы получаем срочные новости об успешных боях… Это возрождает оптимизм на какое-то время. А затем настроение снова падает, когда слышишь сводки и сообщения о том, что дела у наших военных не очень-то хороши из-за нехватки сил и средств", — сказал Романюк.

Тон заявлений украинского руководства тоже заметно изменился. Упрямый оптимизм президента Владимира Зеленского уступил место мрачным предостережениям о печальной судьбе Украины, к которым примешивается обида на союзников за отсутствие поддержки.

"Я могу вам сказать откровенно, что без этой [американской] помощи у нас нет шансов победить", — сказал Зеленский на этой неделе в интервью PBS NewsHour.

"Надо быть намного сильнее врага. Сегодня у нас соотношение по артиллерии один к десяти. Сможем ли мы удержать позиции? Нет, — заявил президент. — С такой статистикой они каждый день будут оттеснять нас назад".

Опросы общественного мнения, проведенные Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют об усилении пессимизма. В декабре почти пятая часть респондентов считала, что Украина через десять лет станет "страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей". В октябре 2022 года так считали всего пять процентов опрошенных.

В начале конфликта "было ощущение, что Запад, наконец, увидели империалистическую сущность России, и Украина скоро получит все необходимое ей оружие, — сказал директор института Антон Грушецкий. — Но сейчас этого нет".

Две трети украинцев по-прежнему считают, что конфликт должен закончиться победой ВСУ, которые вернут занятые Россией Донбасс и Крым. Но число тех, кто думает, что Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки, увеличилось с 6 % в мае 2022 года до 19%.

Украинцы продолжают оказывать сопротивление, считая этот конфликт борьбой за существование, сказала директор компании Gradus Research Евгения Близнюк. Ее агентство проводило исследование настроений в обществе во вторую годовщину конфликта.

Украинцы устали и подавлены, думая о том, что будет дальше и как долго продлятся военные действия. "Главная причина подавленности — это даже не плохие новости с фронта, а неспособность государства рассказать, в каком направлении продвигается конфликт, потому что никто не знает", — добавила Близнюк.

Мрачное настроение отражается на положении Зеленского. Три опроса показали, что уровень доверия к президенту снизился с 90 % в феврале 2023 года до чуть более 60 % в феврале текущего года.

Украинцы по-разному справляются с вооруженным конфликтом, но народ в целом живет в напряжении и очень устал, сказал психолог Владимир Станчишин, написавший книгу "Эмоциональные качели войны". "Для кого-то усталость является сдерживающим фактором, заставляющим уходить в себя. Кто-то ищет возможность выплеснуть все наружу", — объяснил он.

По словам Станчишина, тот, кто стремится преодолеть стресс, старается жить "очень гражданской жизнью", работая, общаясь, ходя по магазинам. "Нормальная жизнь — это возможность выжить в этом вооруженном конфликте [психологически], потому что мы должны отходить от постоянных размышлений о военных действиях и размышлять о том, что понятно нашему мозгу".

Хотя эмоциональные качели с переходом от чувства вины и гнева к радости и апатии стали новой нормой, для большинства украинцев это не означает готовность капитулировать, сказал Станчишин. "Капитуляция означает потерю идентичности, потерю способности быть самим собой", — объяснил он.

Когда осенью появились первые сообщения о нехватке оружия у ВСУ, граждане начали жертвовать на нужды армии больше денег, сообщил крупнейший в стране цифровой банк и популярная платформа по сбору средств Monobank.

За шесть месяцев до марта текущего года украинцы передали на нужды ВСУ 617 миллионов долларов. Это намного больше суммы в 432 миллиона долларов, собранной в период с октября 2022 по сентябрь 2023 года.

Если будет принят американский закон, это позволит отправить на фронт остро необходимые боеприпасы для артиллерии и наверняка поможет ослабить снарядный голод на Украине. Зеленский и командиры боевых частей говорят, что Россия сегодня выстреливает десять снарядов на один украинский.

Но Киеву также остро не хватает живой силы, хотя он пытается решить эту проблему, приняв новый закон и понизив призывной возраст.

Артур, воюющий на линии фронта в Донецкой области, где Россия берет под свой контроль все новые территории, рассказал, что солдаты испытывают "моральное и физическое истощение". Но они продолжают сражаться, видя, как волонтеры и гражданское население "делают все для победы Украины", сказал он.

"Ничто в этом мире не может деморализовать нас, солдат, когда мы видим и помним, сколько горя принесли и приносят нам соседи [россияне]", — говорит он.

Авторы статьи: Изобель Кошив (Isobel Koshiw), Кристофер Миллер (Christopher Miller)

Комментарии читателей

Candide 21

Есть одна серьезная проблема: украинцы не понимают, что ЕС – банкрот и не может предоставить им те деньги и возможности, о которых они мечтают. Более того, миллионы украинцев уже переехали в Евросоюз, а другие прекрасно понимают, что они по сути русские, хотя блок их, конечно, манит.

Paul Thind

Жалко, что ни США, ни Европа не пытаются добиться мирного урегулирования. И украинцы за это платят.

Paoletto

Это порочный круг. Вам говорят, что победить Украине мешает заблокированная американская помощь. Если бы все действительно было так…