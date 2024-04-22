«Нейтрализует разведку с самолетов AWACS»: роль системы РЭБ «Красуха» на фронте

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Западные военные теоретики используют термин «защитный пузырь», говоря о необходимости на современном поле боя полностью прикрыть войска средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В идеале подразделения, находящиеся под такой защитой, должны быть невидимы для «глаз» разведки противника и застрахованы от атак с воздуха всех типов.

Как указывается в западной прессе, в ВС РФ наблюдается значительный прогресс в этом направлении. В качестве одного из основных звеньев сети радиоэлектронного подавления неприятеля выступает российская система РЭБ «Красуха».

«Красуха» обеспечивает защиту командных пунктов, боевых порядков и средств ПВО, что значительно повышает живучесть войск

- говорится в издании World Defence News, описывая её роль на фронте.

Она нейтрализует вражеские радары, в том числе размещенные на воздушных носителях. При этом «Красуха» в состоянии вывести из строя радиоэлектронное оборудование как небольших аппаратов, например, малогабаритных дронов, так и крупных самолетов.

Оперативная стратегия «Красухи», работающей на дистанции 200-250 км, предполагает дальнее обнаружение, распознавание и подавление авиационных радаров. В частности, она нейтрализует разведку, ведущуюся с борта самолетов AWACS

- указывается в издании.

Как отмечается, «Красуха» способна выводить из строя как наземные радары, так и РЛС ударных и разведывательных самолетов противника, беспилотников, низкоорбитальных спутников.