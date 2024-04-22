Нидерланды выделят более €200 млн на оказание военной помощи Украине

В Минобороны королевства сообщили, что эти средства потратят на быструю доставку на Украину средств ПВО и артиллерийских снарядов

ГААГА, 19 апреля. /ТАСС/. Нидерланды выделяют дополнительно более €200 млн на новые инициативы по быстрой доставке на Украину средств противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийских снарядов. Об этом сообщило Минобороны королевства.

По данным ведомства, страна выделяет €150 млн на поддержку инициативы ФРГ по быстрой доставке на Украину совместно с партнерами средств ПВО дальнего действия. Кроме того, Минобороны потратит около €60 млн на закупку средств ПВО малой дальности, которые могут использоваться, в частности, для борьбы с беспилотниками.

О решении было объявлено и.о. главы Минобороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен в ходе онлайн-встречи Совета Украина - НАТО. "Украине крайне необходимы средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, - отметила она. - Ситуация грозит стать критической. Ресурсы, в покупку которых вносят вклад Нидерланды, уже находятся на Европейском континенте и будут доставлены на Украину как можно скорее".