"Группа Астра" и Кубанский госуниверситет объявляют о сотрудничестве по ИТ-импортозамещению в ЮФО

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Соглашение по развитию в Южном федеральном округе ИТ-образования на базе отечественных разработок подписали "Группа Астра" и Кубанский государственный университет (КубГУ), сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Вуз планирует использовать российские технологические продукты и решения в образовательном процессе и осуществлять подготовку будущих кадров для сопровождения ИТ-импортозамещения региона", - сказано в сообщении.

Проректор по цифровому развитию КубГУ Елена Строганова отмечает, что сотрудничество с разработчиком системных решений "Группой Астра" для студентов и преподавателей университета означает "возможность получить прикладные знания и проявить себя в интересных и перспективных проектах одного из ведущих представителей ИТ-рынка страны". "А также - обеспечить технологическую независимость ИТ-решений, применяемых в операционной деятельности", - подчеркнула Строганова, которую цитирует пресс-служба.

По оценке заместителя директора по продажам в Южном федеральном округе "Группы Астра" Михаила Агасиева, "начало сотрудничества с КубГУ открывает новые перспективы для обеих сторон и обещает успешное взаимодействие в области изучения российских технологий и подготовки кадров".

"Надеемся, что в конечном итоге оно поможет ускорить процесс импортозамещения в регионе, обеспечив необходимыми специалистами компании, которые сейчас в них остро нуждаются", - сказал Агасиев, слова которого приведены в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что взаимодействие партнёров уже началось с обеспечения образовательной организации информационно-техническими и методическими материалами от "Группы Астра" для изучения и последующего включения их в учебную программу.

Было проведено обучение преподавателей профильных дисциплин администрированию и работе с операционной системой (ОС) Astra Linux. Приобретенные знания и навыки позволят педагогам передать их студентам факультетов: физико-технического, компьютерных технологий и прикладной математики, математики и компьютерных наук, говорится в сообщении.