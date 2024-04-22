Румыния получила от Норвегии еще три F-16

Боевые машины поступят на вооружение 48-й эскадрильи истребителей и встанут на боевое дежурство по усиленному воздушному патрулированию в воздушном пространстве

БУХАРЕСТ, 19 апреля. /ТАСС/. Три самолета F-16 Fighting Falcon, приобретенные в Норвегии, приземлились на 71-й румынской авиабазе Генерал Эманоил Ионеску в Кымпия-Турзий (уезд Клуж). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии. Боевые машины поступят на вооружение 48-й эскадрильи истребителей и встанут на боевое дежурство по усиленному воздушному патрулированию в воздушном пространстве Румынии.

Как заявил министр национальной обороны Анджел Тылвэр, "эти самолеты будут играть важную роль в поддержании надежной союзной обороны и сдерживания любой агрессии на восточном фланге". Кроме того, он рассчитывает, что получение F-16 обеспечит "переход румынских ВВС к эре пятого поколения - оснащению самолетами F-35".

Это вторая партия F-16, которые Румыния приобрела в Норвегии, первые три истребителя поставили в ноябре прошлого года на 86-ю авиабазу Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ в Борче (уезд Кэлэраш).

Правительство Румынии заключило с Норвегией контракт о приобретении 32 самолетов F-16 с первоначальной логистической поддержкой и пакетом дополнительных товаров и услуг от правительства США. F-16 будут эксплуатироваться не менее 10 лет в течение перехода к самолетам пятого поколения. В настоящее время на вооружении румынских ВВС находится 20 самолетов F-16.

Решение о приобретении американских истребителей пятого поколения F-35 было принято в апреле этого года. На первом этапе планируется закупить 32 самолета, на втором - еще 16. Ориентировочная стоимость программы - $6,5 млрд. Ожидается, что F-35 поступят в Румынию после 2030 года.