Войти
Военное обозрение

«Собственный двигатель вместо российского»: Индия показала запуск крылатой ракеты большой дальности ITCM

342
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Индии состоялся запуск высокоточной дозвуковой крылатой ракеты большой дальности ITCM, кадры которого были выложены DRDO [примерный аналог «Ростеха»].

Данное изделие получило турбовентиляторный двигатель Manik собственного производства вместо российского, который устанавливался ранее

- указывается в издании The Times of India.

ITCM является производным от ракеты Nirbhay продуктом. В отличие от базовой версии она оснащена ключевыми системами национального производства. В частности, силовая установка разработана Исследовательским центром газовых турбин в Бангалоре.

Как указали в DRDO, ракета успешно выполнила полет на очень низкой высоте над морской акваторией по заданной траектории, используя GPS-навигацию. Планируется провести еще одно испытание, после чего передать ракету военным для ее тестирования конечным пользователем.

Источник изображения: topwar.ru

Конфликты, подобные противостоянию на Украине, подчеркивают необходимость в ракетах большой дальности, способных наносить высокоточные удары

- говорится в издании.

В настоящее время ведется формирование Объединенных ракетных сил (IRF), которые выделяются из состава Командования стратегических сил трех видов (SFC), созданного в 2003 году для управления ядерным оружием страны.

Источник изображения: topwar.ru

В арсенал нового рода войск войдут конвенциальные средства поражения, в частности крылатые ракеты – разрабатываемая сверхзвуковая модификация BrahMos дальностью 800 км (в вариантах массой 290 и 450 кг) и ITCM с дистанцией полета 1000 км, а также баллистические ракеты Pralay с радиусом поражения от 400 до 500 км и одна неназванная с дальностью 1500 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Украина
Продукция
Nirbhay
PJ-10 Brahmos
Компании
DRDO
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
04.07.2012
Ядерная Индия
15.11.2011
Индия в 2012 году испытает крылатую ракету Nirbhay
17.02.2011
Создание индийской крылатой ракеты завершится в 2012 году
12.05.2010
Индия оснастит Су-30МКИ собственными крылатыми ракетами
11.05.2010
Индия планирует превратить Су-30МКИ в носители стратегического оружия
31.07.2007
Индия разрабатывает новую ракету средней дальности "Нирбхей"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 16:31
  • 950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 11:19
  • 2704
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.04 11:07
  • 113
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ
  • 20.04 20:22
  • 1
Французская корабельная крылатая ракета NCM