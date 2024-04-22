«Собственный двигатель вместо российского»: Индия показала запуск крылатой ракеты большой дальности ITCM

Источник изображения: topwar.ru

В Индии состоялся запуск высокоточной дозвуковой крылатой ракеты большой дальности ITCM, кадры которого были выложены DRDO [примерный аналог «Ростеха»].

Данное изделие получило турбовентиляторный двигатель Manik собственного производства вместо российского, который устанавливался ранее

- указывается в издании The Times of India.

ITCM является производным от ракеты Nirbhay продуктом. В отличие от базовой версии она оснащена ключевыми системами национального производства. В частности, силовая установка разработана Исследовательским центром газовых турбин в Бангалоре.

Как указали в DRDO, ракета успешно выполнила полет на очень низкой высоте над морской акваторией по заданной траектории, используя GPS-навигацию. Планируется провести еще одно испытание, после чего передать ракету военным для ее тестирования конечным пользователем.

Источник изображения: topwar.ru

Конфликты, подобные противостоянию на Украине, подчеркивают необходимость в ракетах большой дальности, способных наносить высокоточные удары

- говорится в издании.

В настоящее время ведется формирование Объединенных ракетных сил (IRF), которые выделяются из состава Командования стратегических сил трех видов (SFC), созданного в 2003 году для управления ядерным оружием страны.

Источник изображения: topwar.ru

В арсенал нового рода войск войдут конвенциальные средства поражения, в частности крылатые ракеты – разрабатываемая сверхзвуковая модификация BrahMos дальностью 800 км (в вариантах массой 290 и 450 кг) и ITCM с дистанцией полета 1000 км, а также баллистические ракеты Pralay с радиусом поражения от 400 до 500 км и одна неназванная с дальностью 1500 км.