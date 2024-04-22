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Военное обозрение

Показаны кадры уничтожения ключевого радара израильской системы ПРО Iron Dome

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Источник изображения: topwar.ru

17 апреля «Хизболла» показала кадры, демонстрирующее уничтожение израильского радара EL M-2084, являющегося ключевым компонентом системы противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»).

Данная РЛС находилась на территории военной базы Мерон и была атакована, как утверждается, с использованием тяжелой противотанковой управляемой ракеты иранского производства Almas-3.

EL M-2084 – это многоцелевой радар с АФАР S-диапазона, разработанный Israel Aerospace Industries и ее дочерней компанией ELTA Systems.

Он играет важную роль в глубокоэшелонированной сети ПВО Израиля и предназначен в основном для обнаружения и отслеживания целей при работе системы Iron Dome, которая занимается перехватом ракет малой дальности и артиллерийских снарядов

- указывается в издании Army Recognition.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, стандартная батарея Iron Dome включает в себя РЛС EL M-2084, пункт управления ракетами и несколько пусковых установок, каждая из которых оснащена 20 перехватчиками, обеспечивающими 360-градусный охват воздушного пространства.

При этом EL M-2084 используется и в других израильских системах ПРО, таких как David's Sling and Arrow. Также радар экспортировался в различные страны, включая Индию и Азербайджан.

Источник изображения: topwar.ru

ПТУР Almas работает по принципу «выстрелил и забыл» и является иранским аналогом израильской ракеты Spike. Она имеет три модификации: Almas-1/2/3. Ранее считалось, что Almas-3 может запускаться только с транспортного средства или беспилотника.


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Страны
Азербайджан
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Spike NLOS
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