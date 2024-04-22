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ТАСС

Авиация Балтфлота отработала ракетно-бомбовые удары по наземным целям

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Один из переданных Морской авиации ВМФ России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, июнь 2023 года
Один из переданных Морской авиации ВМФ России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, июнь 2023 года.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В воздушных маневрах задействовали до десяти бомбардировщиков и многоцелевых истребителей

КАЛИНИНГРАД, 19 апреля. /ТАСС/. Летчики морской авиации Балтийского флота на учениях отработали практическое бомбометание и нанесение ударов из пушечного вооружения по наземным целям на полигоне в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота. В воздушных маневрах задействовали до десяти бомбардировщиков и многоцелевых истребителей.

"На учении экипажи бомбардировщиков Су-24М морской авиации флота отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в светлое и темное время суток. Пилоты провели прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим живую силу и бронированную технику условного противника", - говорится в сообщении.

Упражнения выполнили на высотах от 200 м до 1 км с применением осколочно-фугасных авиабомб по мишенному полю на авиационном полигоне.

В то же время летчики многоцелевых истребителей Су-30СМ2 отработали задачи обнаружения и уничтожения мишеней, имитирующих аэродромную технику условного противника с использованием пушечного вооружения как одиночно, так и в составе пары.

"Практические действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого были установлены на боевых машинах и на земле в районе выполнения учебно-боевых задач", - отметили в пресс-службе.

За время учения совершили свыше десяти самолетовылетов на применение авиационных средств поражения. В плановом мероприятии боевой подготовки в рамках контрольной проверки за зимний период обучения приняли участие свыше 50 военнослужащих, было задействовано до десяти самолетов, а также специальная аэродромная и военная техника.

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Модернизированный многоцелевой истребитель Су-30СМ2 в отличие от своего предшественника Су-30СМ имеет улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения. 

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