Западные партнеры украинской хунты все откровеннее предсказывают ей поражение не позднее конца нынешнего года. Причиной для столь мрачных прогнозов стала заметно изменившаяся тактика российской армии. Не ослабляя нажима на всей линии фронта, она активизировала удары по стратегическим объектам, особенно энергетическим и логистическим.

"Существует вполне реальный риск, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года. Или, как минимум, что Путин окажется в таком положении, что сможет, по сути, диктовать условия политического урегулирования", — цитирует Bloomberg слова директора ЦРУ Уильяма Бёрнс. Такой мрачный прогноз глава американского разведсообщества дал на Форуме по вопросам лидерства в Центре Джорджа Буша-младшего на днях.

Поводом для апокалипсических настроений мистера Бёрнса стала явная невозможность Украины отражать на порядок усилившиеся воздушные атаки российских ВКС. Только за последние полмесяца воздушными ударами разрушены несколько крупных украинских электростанций, в том числе Трипольская, нанесены удары по аэродромам, на которых прячутся остатки ВВС Украины, и крупным мостам, ведущим к линии фронта.

Поэтому сегодня главные надежды Киев возлагает на якобы всемогущие системы Patriot. Дескать, без них все рухнет, и русские войска не просто захватят всю Украину, но и пойдут дальше в Западную Европу. Эту страшилку активно поддерживают другие восточноевропейские страны. И похоже, своей цели надуманный саспенс достиг: страны НАТО принялись спешно скрести по сусекам в поисках "Патриотов".

Пока, правда, найти удалось немного. Пока только Германия твердо заявила о намерении дать Киеву один комплекс. "Мы слышали, что их должно стать семь. Одна [система ПВО] — наша, надеемся, что найдутся шесть дополнительно", — сказал канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС на острове Капри.

Кто и когда поставит остальные полдюжины "Патриотов" и откуда они их возьму, герр Шольц не сказал ни слова. Оно и понятно: чем больше европейцы пугают сами себя пресловутой "русской угрозой", тем меньше им хочется отдавать комплексы Patriot на Украину. Российская армия демонстрирует явную смену тактики воздушных ударов, и пока никто ни в США, ни в Европе не знает, что ей противопоставить. То, что американские системы ПВО не способны защитить даже сами себя, показал успешный удар ВКС России в марте нынешнего года. Следовательно, передача "Патриотов" украинской хунте будет ничем иным, как отправкой комплексов на уничтожение. И если, как стращают избирателей европейские политики, Россия решит не останавливаться на Украине, небо над Старым Светом прикрыть будет уже нечем.

В действительности затягивание поставок "Патриотов", как и вообще снижение интенсивности поддержки киевской хунты, связано не столько с этими опасениями, сколько с разочарованием ходом конфликта. Прежняя эйфория сменилась тотальным унынием. "В подконтрольной Киеву части Донецкой области ситуация уже критическая, — прямо признает британский The Economist. — 14 апреля главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что особенно обеспокоен ухудшением ситуации вокруг городка Часов Яр. По его словам, российские войска получили приказ взять его ко Дню Победы 9 мая и собрали огромный ударный кулак. Откровенно говоря, тут и захватывать-то почти нечего".

Американский Foreign Policy пишет, что "на украинском восточном фронте царит страх и снарядный голод". "В Киеве заговорили о возможном новом контрнаступлении в этом году, но оно кажется маловероятным. "Наступление? — спросил Владислав. — Да мы даже свои нынешние позиции удержать не можем", — цитирует журнал украинского военного с передовой. — Он заявил, что если не будет значительного увеличения поставок боеприпасов, его подчиненные будут вынуждены оставить занимаемую линию обороны и отойти еще дальше вглубь украинской территории".

Снарядный голод, на который жалуются украинские вояки, —не самое страшное, что происходит с ВСУ. Куда больше проблем им доставляют российские бомбы с УМПК: модулем, превращающим обычные боеприпасы в планирующие и управляемые. Их можно сбрасывать далеко за пределами действия вражеской ПВО. Тут даже хваленые "Патриоты" не помогут. Их можно, конечно, расставить вокруг критических объектов энергетической и промышленной инфраструктуры. Но даже семи комплексов на всю Украину не хватит. И значит, ситуацию они всерьез не изменят.

А раз так, то зачем же отдавать киевской хунте то, что европейцам и самим может пригодиться? Тем более, когда на носу — неизбежное наступление русских войск. "О российском наступлении, которое, вероятно, начнется поздней весной или в начале лета, уже много месяцев говорят высокопоставленные украинские руководители, включая Владимира Зеленского и главу военной разведки Кирилла Буданова* — пишет чешский портал Seznam zprávy. — Но все чаще о наступлении говорят, например, и крупные СМИ, цитирующие опасения солдат на фронте, и аналитики, включая, например, авторов регулярных докладов американского Института изучения войны, а также бывшие военные западных войск" мнение пятерых экспертов, рассуждающих, где, когда и как армия России нанесет основной удар".

По мнению портала, Украине не стоит ждать совсем уж катастрофического прорыва: дескать, армия России до сих пор не научилась проводить крупные операции. Но это успокоительная ложь. Сегодня нет необходимости проводить операции, подобные стратегическим ударам времен конца Великой Отечественной войны. Отсечь войска на фронте от тылов ударами по мостам и крупным транспортным узлам, оставить железнодорожный транспорт без электроэнергии, лишить электричества производственные мощности по выпуску и ремонту боевой техники — и ВСУ окажутся в ловушке. Что вызовет тотальную панику в украинских войсках. Там осталось очень мало опытных и обученных бойцов и особенно командиров, они испытывают снарядный голод и беззащитны перед ударами с воздуха, а Киев вынужден собирать и отправлять на фронт всех, до кого смогли дотянуться ТЦК. Неудивительно, что уже сегодня украинцы сдаются в плен целыми взводами. А если на фронте поймут, что остались без поддержки и снабжения, он может рухнуть так же, как рухнул русско-германский фронт в 1917 году.

Так что Европа, как всегда, больше беспокоится о своем благополучии, чем об обороне Украины. Именно с этой точки зрения она сегодня оценивает удары по украинской энергосистеме. "Энергетические проблемы Украины постепенно становятся проблемами всей Европы, — констатирует европейская Politico. — На прошлой неделе Россия сигнализировала о новом этапе своей кампании, ударив по двум объектам из сети подземных газовых хранилищ. Прошлой зимой они сыграли решающую роль <…> Европу ждет еще бóльшая неопределенность в поставках. В конце года кончается соглашение о транзите российского газа в ЕС через Украину, и Киев говорит, что продлевать его не намерен".

Классическое "а нас за що?!". Европейцы обеими руками поддержали американскую авантюру с превращением Украины в анти-Россию — а теперь недовольны, что наша страна наносит удары по противнику, приближая развязку конфликта. Что ж, им придется смириться и с нехваткой электричества, и с недостатком газа. Думать о том, как быть без поставок энергии и энергоносителей с Востока, нужно было раньше. Хотя бы в 2014 году. Теперь поздно. Сегодня нужно думать о том, как выстраивать новые отношения с новой Россией после победного окончания СВО.

Антон Трофимов

* Внесен в список экстремистов и террористов в РФ. — Прим. ред.