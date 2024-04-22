Украинская компания показала прототип модульного бронеавтомобиля Inguar-3

Источник изображения: topwar.ru

Украинская компания Inguar Defence показала прототип модульного многоцелевого бронеавтомобиля Inguar-3.

Как поясняет разработчик, экипаж машины 4х4 составляет 2 человека, численность перевозимого десанта – до 8 солдат в версии транспортера пехоты. Баллистическая защита должна соответствовать 3-му уровню по стандарту STANAG 4569 (устойчивость к обстрелу патронами 7,62х51 мм с дистанции 30 м); моторный отсек имеет дополнительное бронирование. Днище должно выдержать подрыв мины ТМ-62.

Кабина должна быть изготовлена из броневой стали и алюминия, что призвано улучшить поглощение кинетической энергии в случае попадания и уменьшить вес машины.

Силовая установка представлена двигателем Deutz мощностью 356 л.с., с которым соединена автоматическая коробка передач Allison. Машина оборудована централизованной системой подкачки шин, а сами они оснащены вкладышами RunFlat.

Источник изображения: topwar.ru

За ситуационную осведомленность отвечает набор камер дневного и ночного видения, позволяющих водителю вести круговое наблюдение. БА также имеет автоматическую систему пожаротушения, фильтрации воздуха и лебедку грузоподъемностью 12 тонн.

На крыше может быть размещена поворотная пулеметная турель или различные типы дистанционно управляемых боевых модулей либо башенных систем, оборудованных, например, 30-мм пушкой.

Inguar-3 должен стать платформой для создания многочисленных специализированных вариантов, например, самоходной ракетной установки Brimstone или 122-мм РСЗО. Возможно расширение базы до модификации 6х6.

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ несут стабильно большие потери в бронетехнике 4х4, поэтому нужды фронта в ней огромны. Выпускаемый в настоящее время БА «Новатор» не удовлетворяет потребности военных. Поэтому Inguar-3 может найти своё место в боевых порядках ВСУ

- отмечается в издании Defence24.

Как указывается, стоимость разработки Inguar-3 должна уложиться в $620 тыс., а цена одной машины составлять около $50 тыс.