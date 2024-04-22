В Ереване сообщили о договоренности с Баку по демаркации госграницы на участке четырех сел на северо-востоке Армении

Ереван и Баку примут меры для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб после делимитации границы, сообщили в МИД Армении

Ереван. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Впервые между Арменией и Азербайджаном, на участке четырех сел в Тавушской области на северо-востоке Армении, будет демаркированная государственная граница, заявили в аппарате премьера Армении Никола Пашиняна.

Комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы по итогам состоявшегося в пятницу заседания распространили совместный пресс-релиз, в котором говорится, что предварительно согласована делимитация границ на участках армянского села Баганиса, азербайджанского Баганис Айрума, армянского Воскепара, азербайджанского Ашагы-Аскипара, армянского Киранца, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабера, азербайджанского Кызыл-Гаджилы.

"Это означает, что две комиссии воспроизвели на карте те границы, которые существовали между вышеупомянутыми селами во времена Советского Союза, и на следующем этапе эти границы должны быть уточнены и отражены также на земле, и это станет беспрецедентным событием: впервые между нашими странами будет демаркированная государственная граница на участке этих четырех сел", - заявили в аппарате Пашиняна армянскому госинформагентству "Арменпресс".

Отмечается, что картографической основой процесса являются новейшие топографические карты времен СССР, которые имеют правовую основу и составлены обладающими соответствующей компетенцией органами.

"Важный нюанс заключается в том, что согласно заявлению комиссий, восстанавливаются существовавшие на момент распада Советского Союза и имеющие правовую основу границы, то есть те границы, которые де-юре существовали между Советской Арменией и Советским Азербайджаном", - сказали в аппарате Пашиняна.

Там отметили, что "также важно подчеркнуть, что комиссии согласились, что в ходе всего процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном они будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года, и это зафиксировано в качестве фундаментального принципа процесса делимитации границы".

В аппарате Пашиняна опровергли мнение о том, что, если в будущем в мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном будет зафиксирован другой основополагающий принцип, отличный от Алма-Атинской декларации, и регламент делимитации границы будет приведен в соответствие с этим принципом, то это создаст основание для отказа от Алма-Атинской декларации.

Отмечается также, что комиссии договорились, что после утверждения регламента они согласуют порядок делимитации остальных участков армяно-азербайджанской государственной границы и в этом контексте также затронут проблему анклавов/эксклавов.

"Вы знаете, что Республика Армения не может отказаться от этой проблемы, поскольку Арцвашен является частью суверенной территории нашей страны. Мы собираемся де-юре обосновать существование эксклава/анклава Арцвашена в процессе делимитации (...) Какое политическое решение будет дано проблеме после констатации этого факта - это уже другой вопрос", - заявили в аппарате Пашиняна.

Отмечается также, что после делимитации границы вооруженные силы будут отведены на участке четырех сел и уступят место пограничным войскам.

"Это произойдет в короткие, но разумные сроки, без искусственных задержек", - заявили в аппарате.

Там отметили, что ни одно армянское село не лишится дорог в результате этого процесса.

На вопрос, как будет обеспечиваться безопасность сел Киранц и Воскепар, в аппарате премьера заявили, что Азербайджан и сегодня находится очень близко к этим селам и они находятся под прямым прицелом.

"Да, в результате этого процесса пограничная служба Азербайджана еще более приблизится к селам Киранц и Воскепар, но их села и наши будут разделены демаркированной государственной границей. Это ключевой фактор и не будем забывать, что охрану границы будут осуществлять пограничники Республики Армения. Кроме того, есть много деталей безопасности, которые также будут обсуждаться и детализироваться в ближайшем будущем", - отметили в аппарате.

На замечание о том, что согласно описанному процессу Азербайджан получает четыре села, а что получает Армения, в аппарате премьера ответили: "Для точности зафиксируем, что Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Кызыл-Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и до этого находилась под контролем Азербайджана. А Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью".

В МИД Армении по итогам встречи комиссий двух стран заявили, что Ереван и Баку примут меры для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных отрезках линии границы.

Стороны в ходе встречи комиссии предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы и "постановили, что описание данных отрезков линии границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности, которое будет оформлено соответствующим протоколом-описанием, который должен быть согласован и подписан Сторонами в срок до 15 мая 2024 года", сообщает внешнеполитическое ведомство.

"Также согласовали, что до полного завершения процесса делимитации, указанные в протоколе-описании отрезки линии границы будут считаться делимитированными", - говорится в сообщении.

Там добавили, что участники встречи параллельно условились завершить работу по согласованию проекта положения совместной деятельности комиссий Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между двумя странами в срок до 1 июля 2024 года и приступить к процессу внутригосударственных согласований и утверждения положения в порядке и в соответствии с требованиями законодательств государств сторон.

Встреча под председательством вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева прошла на границе двух стран в пятницу.