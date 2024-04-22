Президент Туадера: Россия может разместить военную базу в восточном регионе ЦАР

ЦАМТО, 19 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера считает, что для размещения российской военной базы может быть использован восточный регион страны, передает "РИА Новости".

"Почему бы и нет? Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, который находится на очень большом удалении и где много незаконных вооруженных формирований", – сказал он в интервью YouTube-каналу RTVI, отвечая на вопрос о российской военной базе.

Президент полагает, что "это могло бы помочь обеспечить безопасность границ, помочь правительственным силам, обеспечить безопасность в этих районах". "Я думаю, что именно в ходе развития нашего сотрудничества с Российской Федерацией мы проанализируем эту ситуацию. Ничего не исключено", – заключил он.

Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил "РИА Новости", говоря о базе, что "в настоящее время подбирается место размещения российских военнослужащих". По словам посла, "конкретные сроки прибытия контингента и его численность пока не определены".

Отвечая на вопрос о том, ждут ли после Буркина-Фасо российский военный контингент в ЦАР, Туадера указал, что республика "вот уже более шести лет" сотрудничает с Российской Федерацией. "И мы довольны работой, которая здесь проводится вместе с российскими инструкторами", – добавил он.

Туадера напомнил, что до этого страна была оккупирована на 80%. "А сегодня у нас почти вся территория под контролем центральных властей, правительственные силы отбросили террористов, мы занимаем более 95% территории... Конечно, есть небольшие "карманы", в которых все еще существуют незаконные вооруженные формирования, которые еще предстоит купировать", – подчеркнул Туадера.

"На данный момент мы полностью удовлетворены сотрудничеством с РФ. Это плодотворное сотрудничество продолжается и даже усиливается другими элементами", – цитирует "РИА Новости" президента ЦАР.