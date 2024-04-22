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ТАСС

"Калашников" показал новый дрон "Колизей-РУ" для наблюдения и доставки грузов

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Дрон "Колизей-РУ"
Дрон "Колизей-РУ".
Источник изображения: kalashnikovgroup.ru

Это многофункциональный комплекс на базе беспилотника-гексакоптера, который можно использовать как в дневное, так и в ночное время

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" впервые показал гексакоптер "Колизей-РУ", который позволяет наблюдать за обстановкой ночью и днем, а также доставлять грузы. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" показал свои новые перспективные БЛА на тематической выставке "День инноваций ВДВ" в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Речь идет о комплексах с беспилотными летательными аппаратами СКАТ 350 М и "Колизей-РУ", - сообщили журналистам.

Как уточняют в "Калашникове", "Колизей-РУ" - многофункциональный комплекс на базе беспилотника-гексакоптера, который можно использовать как в дневное, так и в ночное время. Предназначен для ведения воздушного наблюдения, доставки грузов и выполнения других задач.

СКАТ 350 М концерн впервые представил в феврале на выставке World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии. Позже концерн публиковал видео, на котором новый беспилотник обнаружил реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire ВСУ, с территории Харьковской области готовившуюся к обстрелу Белгорода, и навел на нее ракетный удар ВС РФ. 

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