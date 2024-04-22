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ТАСС

Немецкая компания Quantum-Systems открыла завод по производству БПЛА на Украине

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БПЛА Vector немецкой компани Quantum Systems
БПЛА Vector немецкой компани Quantum Systems.
Источник изображения: European Security & Defence

Quantum-Systems инвестирует в производственные мощности на Украине до €6 млн в течение ближайших двух лет

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Германская компания - производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH открыла завод по производству дронов и центр разработок на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте фирмы.

Церемония открытия состоялась накануне во время визита на Украину вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека. "Quantum-Systems инвестирует [в производственные мощности на Украине] до €6 млн в течение ближайших двух лет", - говорится в релизе. До конца года на заводе будут работать около 100 сотрудников.

Сейчас на Украине действует сервисный центр Quantum Systems, который занимается, в частности, тренировкой специалистов, обслуживанием БПЛА, логистикой. Германский производитель с мая 2022 года поставляет Киеву дроны типа Vector. Всего до сегодняшнего дня было передано 212 таких систем, до конца года планируется поставить более 500. Увеличение производственных мощностей позволит увеличить их количество до тысячи в год, отметили в компании.

Как писало украинское издание "Экономическая правда", беспилотник Vector может взлетать и приземляться вертикально, имеет двигатель с низким уровнем шума и зашифрованную IP-связь, которая передает видеопоток.

Quantum-Systems была создана в 2015 году. Штаб-квартира предприятия находится в Мюнхене. Компания имеет филиалы в США, Австралии и на Украине. 

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