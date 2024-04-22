Корабли Балтфлота отработали атаку подлодки "противника" торпедами

Противодействие в учебных целях оказала современная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка"

КАЛИНИНГРАД, 19 апреля. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) Балтийского флота "Уренгой" и "Казанец" в ходе морских учений отработали атаку подводной лодки "противника" торпедами, выполнив практические стрельбы учебным оружием. Об этом сообщает пресс-служба флота.

"Личный состав МПК "Уренгой" и "Казанец" провел атаку субмарины "неприятеля" с выполнением торпедных стрельб в морских полигонах Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области", - говорится в сообщении. Противодействие кораблям в учебных целях оказала современная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка".

В пресс-службе отметили, что стрельбы по подводной цели выполнялись торпедами без боевой части, которые после выполнения боевого упражнения были обнаружены и подняты из воды экипажем катера-торпедолова.

В процессе противолодочного учения до проведения торпедной атаки моряки отработали поиск, обнаружение и поддержание контакта с подводной лодкой.

Во время нахождения в море экипажи также провели корабельные учения по борьбе за живучесть, управлению кораблем, условно поврежденным при ведении боевых действий, противовоздушной обороне с постановкой пассивных помех и противодиверсионной обороне с выполнением гранатометания.

Малые противолодочные корабли "Уренгой" и "Казанец" предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне, имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176 и АК-630, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.