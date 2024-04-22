Войти
ТАСС

Корабли Балтфлота отработали атаку подлодки "противника" торпедами

276
0
0
Малый противолодочный корабль РФ "Казанец"
Малый противолодочный корабль РФ "Казанец".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС, архив

Противодействие в учебных целях оказала современная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка"

КАЛИНИНГРАД, 19 апреля. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) Балтийского флота "Уренгой" и "Казанец" в ходе морских учений отработали атаку подводной лодки "противника" торпедами, выполнив практические стрельбы учебным оружием. Об этом сообщает пресс-служба флота.

"Личный состав МПК "Уренгой" и "Казанец" провел атаку субмарины "неприятеля" с выполнением торпедных стрельб в морских полигонах Балтийского флота вблизи побережья Калининградской области", - говорится в сообщении. Противодействие кораблям в учебных целях оказала современная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка".

В пресс-службе отметили, что стрельбы по подводной цели выполнялись торпедами без боевой части, которые после выполнения боевого упражнения были обнаружены и подняты из воды экипажем катера-торпедолова.

В процессе противолодочного учения до проведения торпедной атаки моряки отработали поиск, обнаружение и поддержание контакта с подводной лодкой.

Во время нахождения в море экипажи также провели корабельные учения по борьбе за живучесть, управлению кораблем, условно поврежденным при ведении боевых действий, противовоздушной обороне с постановкой пассивных помех и противодиверсионной обороне с выполнением гранатометания.

Малые противолодочные корабли "Уренгой" и "Казанец" предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне, имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176 и АК-630, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
РБУ-6000
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
Военные учения
Похожие новости
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
14.06.2018
Корабли Балтийского флота проводят учения по поиску подводной лодки условного противника
01.02.2017
Новые носители "Калибров"
24.05.2016
Оружие для Вьетнама: кто поставляет стране военную технику
03.06.2015
Проекция силы
27.03.2015
Польша бьет в барабаны и гонит волну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 16:31
  • 950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 11:19
  • 2704
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.04 11:07
  • 113
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ
  • 20.04 20:22
  • 1
Французская корабельная крылатая ракета NCM