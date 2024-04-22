Войти
Lenta.ru

Военным передали доработанные АК-12

315
0
+1
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

«Калашников» передал военным очередную партию АК-12 образца 2023 года

Концерн «Калашников» передал очередную партию доработанных по опыту использования в зоне спецоперации автоматов Калашникова АК-12 образца 2023 года в войска. Перед этим автоматы прошли полный цикл испытаний, сообщил концерн в Telegram.

Отмечается, что необходимость доработки АК-12 образцов 2018 и 2021 годов выявили в ходе использования автоматов в зоне спецоперации. Модернизированный автомат получил несъемный щелевой пламегаситель-компенсатор и ударно-спусковой механизм с двусторонним переводчиком-предохранителем. Новый диоптрический прицел АК-12 дополнили перекидным целиком с отверстиями различного диаметра. Также автомат оснастили подъемной щекой приклада для удобства прицеливания. Новая модификация отличается от предшественников измененной системой крепления крышки ствольной коробки и конструкцией цевья.

«Помимо этих важных и видимых глазу изменений, в АК-12 образца 2023 года внесен целый ряд технологических обновлений, повысивших его эксплуатационные качества. В итоге автомат стал легче, а конструкция отвечает всем современным требованиям к данному типу оружия по эргономике и удобству боевого применения. При этом, усовершенствованный АК-12 сохранил свои традиционные надежность и стойкость к внешним воздействиям», — говорится в сообщении.

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников отметил, что специалисты регулярно получают обратную связь касательно эксплуатации АК-12, а работа по его модернизации ведется беспрерывно.

В феврале в концерне сообщили, что состав запасных частей, инструментов и принадлежностей автомата АК-12 планируется скорректировать по итогам поездки группы руководителей, конструкторов и специалистов в зону специальной военной операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
26.12.2011
Отказ от автоматов Калашникова – глупые домыслы
14.12.2011
АК-12: будет ли он автоматом будущего?
14.12.2011
Таков новый «Калашников»
01.12.2011
Косметическая доработка
30.11.2011
"Ижмаш" рассказал о новом автомате
28.11.2011
Генштаб заранее раскритиковал "автомат для одноруких", который придет на смену "калашникову"
03.11.2011
Автомат Калашникова: вместо отставки идет на повышение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 16:31
  • 950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 11:19
  • 2704
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.04 11:07
  • 113
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ
  • 20.04 20:22
  • 1
Французская корабельная крылатая ракета NCM