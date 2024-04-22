Россия молчать не будет. У НАТО есть свои планы на Приднестровье и Гагаузию (Печат, Сербия)

"Печат": НАТО расширит конфликт в Европе за счет Приднестровья и Гагаузии

Гагаузия уже давно словно камень, попавший в лакированные европейские башмаки молдавских политиков, которые тянутся к Румынии, пишет "Печат". Кишинев готов развязать кровавый конфликт в стране, и подстрекает его к этому НАТО. Но такой сценарий не останется без ответа со стороны Москвы.

Рассматривается ли Гагаузия как новое поле битвы, и как связано давление Кишинева на молдавский регион с планами Североатлантического альянса?

История такова. На выставке вин, которая проходила прошлой осенью в одной европейской столице, виноделы из Молдавии и из ее автономного края Гагаузия выставляли свою продукцию раздельно. Более того, молдавские дипломаты прямо говорили тем, кто предлагал хорошие контракты, инвестиции и сотрудничество, что с виноделами из Гагаузии лучше не связываться. Почему? Потому что они не хотят в Европу.

При этом, как отмечает автор "Телеграмм"-канала "Балкан центар", молдавские виноделы, такие как как дом "Пурцари", держат резервные юридические адреса в непокорном регионе, а также состоят в Ассоциации виноделов Гагаузии. Для них это способ проникнуть на большой рынок Российской Федерации, который доступен гагаузам благодаря Евгении Гуцул, главе Гагаузии. В ситуации, когда румынский премьер-министр Марчел Чолаку провозглашает идеи объединения Румынии и Молдавии после вступления последней в Европейский Союз, Гуцул особенно раздражает официальный Кишинев. От имени своего народа она говорит, что совершенно не желает превращаться в колонию Североатлантического альянса и готова бороться, даже если придется отделяться и противостоять вооруженной интервенции.

"Региональные власти обратятся за помощью ко всем, включая Россию, если Молдавия ответит на провозглашение Гагаузией независимости, отправив свои войска", — предупредила Гуцул.

Поддержат ли молдавские коммерсанты автономию региона и защитят свои интересы, или они последуют политике Майи Санду и поддержат уже анонсированные ею карательные меры против непослушного (русскоговорящего) народа, в том числе, возможно, вооруженное подавление "мятежа"?

Пусть непокорные голодают

Вопрос не только к виноделам. Молдавия, внешнеполитический курс которой предполагает ненависть к России и подданническое заискивание перед членом НАТО Румынией, глубоко разделена. Согласно опросам, между властью и народом консенсуса нет. В такой ситуации Гагаузия превращается в лакмусовую бумажку стабильности и требует окончательно определиться. Либо народ Молдавии соглашается на новые границы и насильственную румынизацию, что исключает всякое напоминание о России, или главным национальным интересом будет признано сохранение границ и идентичности. В обоих случаях последствия неизбежны.

Гагаузия уже давно словно камень, попавший в лакированные европейские башмаки молдавских политиков, которые тянутся к Румынии. Результаты референдума, проведенного десять лет назад, в котором 98% граждан республики высказались в пользу отложенного статуса на внешнее самоопределение, официальный Кишинев так и не признал. Но и не забыл. При новом правительстве и Майе Санду в качестве президента русофильство Гагаузии считается недопустимым и требующим наказания. Кишинев устраивает Гагаузии экономическую блокаду точно так же, как и русскому региону Приднестровью.В связи с этим Приднестровье уже обращалось к Государственной думе Российской Федерации и Совету Федерации, напоминая, что в регионе проживает более 220 тысяч российских граждан, которые из-за произвола Кишинева оказались между жизнью и смертью.

Ввиду навязанной экономическим субъектам необходимости платить двойные налоги потери (непризнанной) республики достигли критического уровня — десять процентов ВВП. За непослушание приходится платить голодом. К Гагаузии Кишинев попытался применить те же меры, и, например, бюджет автономии в прошлом году сократился на 600 миллионов рублей.

Вот так демократия

Евгения Гуцул подготовила ответ. Она отправилась в Москву, где договорилась о том, что все сельскохозяйственные предприятия Гагаузии смогут свободно экспортировать свою продукцию в Россию, которая открыла свои рынки для гагаузских предпринимателей.

В списке значатся 26 населенных пункта Гагаузии, где должны быть зарегистрированы предприятия, получающие права от российских властей. Также Гуцул сообщила, что власти Гагаузии и Российской Федерации ведут переговоры о поставках газа по льготным ценам. Кроме того, с первого мая в Гагаузии заработают российские банковские карты "Мир". Валентина Матвиенко заявила, что десять субъектов федерации подписали договоры с автономией, что будет способствовать укреплению торговых и гуманитарных связей.

Повод окончательно покончить с Гагаузией? Еще нет. Майя Санду распорядилась ввести ряд "реформаторских" мер. Одна из них предполагает лишение Гагаузии независимых судов и подчинение судебной власти центральной. Значит, результаты выборов президента и парламента автономии больше не входят в компетенцию местного суда, как раньше, а переходят в компетенцию центральной власти. На деле получилось так, что Евгения Гуцул хоть и избралась в прошлом году, так и не дождалась указа о назначении из Кишинева.

И кому какое дело, что она была избрана демократическим голосованием? Она настойчиво выступает за связи с Россией, а такие люди в современной "демократической" Молдавии не имеют законных прав.

Разные подходы к сепаратизму

Кроме того, против главы Гагаузии открыто уголовное дело. Кишинев обвиняет ее в связях с криминальными группировками. Есть и еще одно обвинение — в незаконном финансировании избирательной кампании.

Закон о запрете дискриминации, который поддержал Конституционный суд Молдавии, на деле не работает. К гагаузам, которые традиционно симпатизируют России, относятся как к "гражданам второго сорта", что нередко в своих выступлениях подтверждает и президент страны.

Еще один показательный пример. Жителей Гагаузии и Приднестровья, которые в составе делегации Молдавии участвовали в Форуме молодежи в Сочи, обвинили в "антигосударственной деятельности". Против них могут возбудить дела по обвинению в "заговоре против Молдавии" и "сепаратизме". В прошлом году соответствующие статьи включили в Уголовный кодекс Молдавии. В непримиримой войне со всем русским Санду предложила также запретить партию "Шор", за что ее все-таки раскритиковала Европейская комиссия.

Насчет пути Молдавии в ЕС у аналитика Михаила Звинчука есть свое мнение: "В Европе уже слышны скептические голоса тех, кто говорит о полном моральном банкротстве Европейского Союза в случае, если Молдавию, в которой усиливаются авторитарные тенденции, примут в союз. Но о принятии еще и речи не идет. Можно обещать что угодно, как Армении, бесконечно долго, а параллельно готовить еще один военный проект против России на территории Молдавии".

Геополитический эксперт отмечает, что молдавские власти сделали все, чтобы Гагаузия обратилась к России за поддержкой.

"Вероятно, в Кишиневе забыли, что вступление Гагаузии в Молдавию именно в статусе автономии помогло предотвратить гражданскую войну с гагаузами после распада Советского Союза. С Приднестровьем вышло иначе. Ставя под вопрос язык и идя на юридический и экономический шантаж, администрация Майи Санду на самом деле подводит страну к новой войне по украинскому сценарию".

Новый Крым и новый Донбасс

Готов ли Кишинев развязать кровавый конфликт в стране и если готов, то по чьему замыслу?

Евгения Гуцул уверена, что в случае отделения региона молдавские и румынские войска двинутся на Гагаузию. Близость Приднестровья дополнительно осложняет ситуацию, и если обстановка будет накаляться, то не исключено, что границы мандата миротворческих сил будут пересмотрены. Недавно молдавские войска снова проводили масштабные учения под руководством американского генерала Патрика Элиса у границ Приднестровья.

По словам заместителя председателя Комитета по обороне Государственной думы Алексея Журавлева, Тирасполь уверен, что НАТО обучает армию захватывать города Приднестровья.

Румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску уже заявил, что Молдавия получит из бюджета НАТО 750 тысяч долларов, а для самой бедной страны Европы, где люди не могут заплатить за газовое отопление, это, по словам Журавлева, огромные деньги.

Если поверить подозрениям Тирасполя и беспокойствам Гуцул, воду мутит НАТО. Вооруженная интервенция Румынии, члена Североатлантического альянса, будет дополнительно мотивирована желанием присоединить Молдавию, а также захватить Одессу. Подобный сценарий не обойдется без жесткого военного ответа России и углубления конфронтации межу НАТО и РФ.

Военный аналитик Сергей Простаков так видит вероятное развитие ситуации. Если Одесская и Николаевская область будут освобождены от киевского режима, Москва получит возможность помочь Приднестровью и Гагаузии. Но Запад не боится такого сценария.

"Малыми территориями могут пожертвовать ради создания "санитарных зон" вокруг России. НАТО явно старается расширить конфликт за счет других регионов, и Приднестровье и Гагаузия могут подвергнуться прямому нападению Североатлантического альянса. Поэтому если специальная военная операция не добьется успехов в Черноморском регионе, Тирасполь и Комрат могут ожидать тяжелые времена".

В открытом геополитическом противостоянии все карты уже на столе, и нельзя исключить ни одного сценария. Пока перспектива вооруженного конфликта выглядит отдаленной, но опыт Украины заставляет сохранять бдительность. Если Приднестровье получило свой Крым, как сказал Сергей Простаков, то рискует ли Кишинев получить свой Донбасс в виде Гагаузии?

Наташа Йованович