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Военное обозрение

Показан кадр с прилетевшей на российские позиции израильской кассетной миной, поставляемой ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

На вооружении украинских формирований находятся, в том числе, и боеприпасы израильского производства. Формально Израиль заявляет, что не поставляет Украине вооружения и снаряды.

В интернете появился кадр с прилетевшей на российские позиции израильской кассетной миной, поставляемой ВСУ. Речь идет о 120-мм кассетной мине M971. Известно, что такие боеприпасы появились на вооружении украинских формирований более года назад.

Известно, что данные мины производятся не только в Израиле, но и в США – по израильской лицензии. Поэтому российские военные эксперты считают, что не следует однозначно утверждать о поставках данных мин ВСУ напрямую из Израиля. Вполне вероятно, что мины Украине поставляют Соединенные Штаты со своих военно-промышленных предприятий.

Источник изображения: topwar.ru

У Израиля, который ведет боевые действия в секторе Газа, участвует в периодических «артиллерийских дуэлях» с ливанским шиитским движением «Хизбалла», и находится перед вполне реальной перспективой начала крупномасштабного вооруженного конфликта с Ираном и его «прокси» в Ираке, Сирии и Ливане, вряд ли есть желание тратить содержимое арсеналов своей армии на поддержку украинских формирований. Поэтому версия о поставках израильских мин ВСУ из США выглядит вполне реальной.

Но, в любом случае, израильское вооружение светилось в распоряжении ВСУ и ранее. Однако стоит отметить, что и у палестинских формирований, включая ХАМАС, на вооружении есть американское оружие, по некоторым данным попавшее на Ближний Восток из зоны украинского конфликта.

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Страны
Израиль
Ирак
Иран
Ливан
Сирия
США
Украина
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