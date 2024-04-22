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Военное обозрение

ВСУ могут быть переданы испанские танки М-60

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Испании неожиданно отменило аукцион, в рамках которого планировалось реализовать танки М-60A3 TTS Moderna, до 2020 года находившиеся на вооружении батальона морской пехоты, по стартовой цене €47 тыс. за единицу. Причиной отмены продажи названо «перераспределение матчасти».

Это была историческая возможность для коллекционеров военной техники. Однако теперь танки могут быть переданы Украине в рамках военной помощи

- говорится в издании Libertad Digital.

Как отмечается, ожидаемые поставки М-60 сложно считать весомым вкладом в усиление боевой мощи ВСУ:

Это очень старая техника, не подходящая для [современных] боевых действий в отличие от танков Leopard 2A4, часть из которых испанское руководство уже отправило на Украину, а другие проходят ремонт перед передачей ВСУ.

М-60 в количестве примерно 260-300 единиц были бесплатно поставлены в Испанию Соединенными Штатами с баз хранения в Германии в связи с обязательствами по сокращению вооружений в Европе по ДОВСЕ – договору с СССР, который должен был положить конец гонке вооружений.

Часть этих танков поступила в армию, где они использовались в течение нескольких лет до появления Leopard 2А4 и 2Е. В 2011 году армейские M-60 были выведены из эксплуатации и отправлены на утилизацию в июне 2022 года. Другая часть была передана в Корпус морской пехоты.

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Страны
Германия
Испания
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
М-60
Проекты
2020-й год
ДОВСЕ
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