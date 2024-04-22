Лавров раскрыл часть условий стамбульских соглашений с Украиной

Лавров: гарантии безопасности Украине в Стамбульском договоре были серьезные

МОСКВА, 19 апреля/ Радио Sputnik. Гарантии безопасности в рамках стамбульских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине были серьезными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радио Sputnik и радиостанциям "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

"В итоге мы были готовы пойти на то, чтобы, как хотела украинская делегация, эти гарантии были предельно серьезными. Пределом серьезности считалась пятая статья Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса", – сказал министр.

Лавров уточнил, что договоренности предусматривали неразмещение на Украине военных баз других государств и запрет на проведение учений с участием вооруженных сил третьих государств, за исключением тех случаев, когда все страны-гаранты согласны. Однако эти условия не распространялись на Крым и Донбасс, что означало, что "их трогать нельзя", подчеркнул министр.

Однако Лавров указал, что после согласования условий договора, украинская сторона решила внести некоторые "незначительные" правки.

"Например: "Запрет на проведение учений с участием вооруженных сил третьих стран, "кроме как если все согласны из гарантов", давайте заменим на "кроме тех случаев, когда большинство гарантов на это согласны." Всё. Это был такой звоночек, что либо им за ночь уже запретили, либо кто-то из них сказал: "Давайте еще подурим голову этим русским"", – заключил он.

Радио Sputnik рассказало, как Лавров оценивает позицию КНР по кризису на Украине.