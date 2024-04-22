Bloomberg: Украину ожидает скорое поражение из-за нехватки боеприпасов

Агентство напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев просит у своих западных союзников выделить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Страны Запада обеспокоены тем, что Украину может в скором времени ждать поражение на фоне нехватки боеприпасов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, несколько крупнейших союзников Украины обеспокоены тем, что Киев, возможно, потерпит поражение "из-за истощения запасов боеприпасов". Указывается, что по этой причине президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев просит у своих западных союзников выделить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы. Министры обороны стран НАТО "проведут онлайн-встречу с Зеленским в пятницу по просьбе украинского президента, чтобы обсудить вопросы защиты воздушного пространства Украины и поставок крайне необходимых систем", отмечает агентство.

В четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина "сейчас переживает сложный момент на поле боя", поскольку у нее заканчиваются боеприпасы, а у США - время, чтобы ей помочь. Директор ЦРУ рассказал, что в ходе последнего визита на Украину, который состоялся месяц назад, ему довелось пообщаться с одним из старших офицеров ВСУ. Украинский военный объяснил, что им пришлось отступить из одного населенного пункта ввиду отсутствия боеприпасов.