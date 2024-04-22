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Эффективность «Солнцепеков» и ракет сравнили

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ.

Военный эксперт Дандыкин: российский «Солнцепек» может быть эффективнее ракет

Российские огнеметы «Солнцепек» способны уничтожать живую силу противника, а также укрепрайоны, технику и могут быть эффективнее ракет, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Одна из особенностей "Солнцепека" в том, что он работает вблизи, на расстояние до 4-5 километров. Но у нас на подходе еще один аналог, который будет отличаться по дальности. Впрочем, и "Солнцепек" очень эффективен», — отметил военный эксперт.

Он объяснил, что российский огнемет работает с термобарическими снарядами, которые снаряжены химической смесью с огромной температурой. Это оружие во многом уникально и представляет большую угрозу для противника.

«При взрыве образуется вакуум, огромная температура около 3000 градусов. Эти снаряды уничтожают живую силу, укрепрайоны, технику. Если куда-то попадает ракета, она взрывается, разлетаются осколки люди вокруг получают различные ранения. Но тут шансов выжить вообще никаких», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в Омской области предприятие оборонно-промышленного комплекса кратно нарастило выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
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