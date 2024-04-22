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ЦАМТО

Минобороны Индии продолжает проект по приобретению 6 самолетов-заправщиков

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Самолет-заправщик A330MRTT
Самолет-заправщик A330MRTT.
Источник изображения: zbiam.pl

ЦАМТО, 19 апреля. Минобороны Индии продолжает недавно возобновленный проект по приобретению шести самолетов-заправщиков для Военно-воздушных сил страны.

Как сообщает The Tribune Trust, подробности предъявляемых ВВС к новым самолетам требований недавно были доведены Минобороны к сведению представителям промышленности.

В частности, важным фактом является то, что сделка будет относиться к категории "Buy Global", – то есть самолеты будут приобретены у одного из международных производителей. Большинство из самолетов-заправщиков являются производными коммерческих самолетов, например, производства Boeing (KC-46 "Пегасус") или Airbus (A-330 MRTT).

Конкурсная процедура продвигается в рамках предоставления "одобрения необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) на закупку самолетов-заправщиков для ВВС Индии Советом по оборонным закупкам (DAC) под председательством министра обороны Раджнатха Сингха от 16 февраля 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, ВВС Индии уже достаточно давно планируют заменить парк из шести самолетов-заправщиков Ил-78, произведенных в конце 1980-х гг.

В 2016 году после проведения очередного тендера Индия вместе с Airbus Military оценивала возможную покупку многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT, однако переговоры не увенчались успехом.

ВВС нашли временное решение, предложив государственной компании Hindustan Aeronautics Limited и Israel Aerospace Industries в рамках инициативы "Делай в Индии" переоборудовать гражданские лайнеры "Боинг-767" в многоцелевые транспортные танкеры MMTT (компании подписали меморандум о взаимопонимании 6 апреля 2022 года). Дальнейшие подробности этих переговоров, которые все еще находятся на начальной стадии, неизвестны.

Также была предпринята попытка заказать в России новую версию самолета Ил-78М, однако в свете последних геополитических событий проект не реализовывался и в дальнейшем был окончательно исключен из рассмотрения.

Предложение по лизингу американского заправщика KC-46 компании Boeing также рассматривалось, однако многочисленные проблемы при проработке этого варианта, в том числе по стоимости, а также поступившее предложение от Israel Aerospace Industries, вынудили ВВС Индии отказаться и от этого проекта.

В июне 2022 года стало известно, что Военно-воздушные силы Индии и бразильская Embraer Defesa e Seguranca (EDS) ведут переговоры о заключении контракта на приобретение транспортов-заправщиков KC-390 "Миллениум". Бразильская компания заявляла о готовности интегрировать на борт самолета любые индийские высокотехнологичные решения в соответствии с требованиями ВВС Индии. Учитывая публикацию DAC от 16 февраля 2024 года нового решения по закупке шести самолетов-заправщиков, можно предположить, что и этот проект вне тендерной процедуры был отклонен.

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Страны
Бразилия
Индия
Россия
США
Продукция
KC-390
Ил-78
КС-46
Компании
Airbus
Boeing
Embraer
HAL
IAI
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