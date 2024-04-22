Страны G7 обязались усилить ПВО Украины

Они также намерены наращивать помощь Киеву в сфере безопасности

РИМ, 19 апреля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) намерены усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины, наращивать помощь Киеву в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств стран G7 по ситуации на Украине.

"Мы намерены решительно укрепить потенциал противовоздушной обороны Украины <...>. В этом контексте мы высоко оцениваем предложенную Германией инициативу Immediate Action on Air Defense", - говорится в документе.

"Мы наращиваем нашу помощь Украине в области обороны и безопасности и увеличиваем наши производственные возможности для оказания помощи этой стране", - также отмечается в нем.