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ТАСС

Страны G7 обязались усилить ПВО Украины

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“Большая семерка” (G7)
“Большая семерка” (G7).
Источник изображения: rusjev.net

Они также намерены наращивать помощь Киеву в сфере безопасности

РИМ, 19 апреля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) намерены усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины, наращивать помощь Киеву в сфере безопасности. Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств стран G7 по ситуации на Украине.

"Мы намерены решительно укрепить потенциал противовоздушной обороны Украины <...>. В этом контексте мы высоко оцениваем предложенную Германией инициативу Immediate Action on Air Defense", - говорится в документе.

"Мы наращиваем нашу помощь Украине в области обороны и безопасности и увеличиваем наши производственные возможности для оказания помощи этой стране", - также отмечается в нем. 

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Страны
Германия
Украина
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