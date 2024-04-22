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ТАСС

Роскосмос опубликовал фото Орска, сделанное новым спутником "Ресурс-П"

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Источник изображения: Официальный Telegram-канал Госкорпорации "Роскосмос"

В Роскосмосе сообщили, что прибор "Геотон-Л1", обладающий пространственным разрешением 70 см на пиксель, позволяет отслеживать подтопленные территории и оценить уровень последствий, что поможет эффективнее планировать восстановительные мероприятия

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Космический аппарат дистанционного зондирования "Ресурс-П" №4 передал новое спутниковое изображение пострадавшего от паводков Орска. Фотография опубликована в Telegram-канале Роскосмоса.

"Продолжаются летные испытания космического аппарата "Ресурс-П" №4, успешно запущенного 31 марта с космодрома Байконур. Космический аппарат "Ресурс-П" №4 задействован в космическом мониторинге территорий Российской Федерации подверженных паводкам и наводнениям", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что прибор "Геотон-Л1", обладающий пространственным разрешением 70 см на пиксель, позволяет отслеживать подтопленные территории и оценить уровень последствий, что поможет эффективнее планировать восстановительные мероприятия.

В Орске продолжается работа по восстановлению водоснабжения после нарушения работы на Кумакском водозаборе. Там восстановили подачу электроэнергии. Глава региона сообщил, что специалисты водоканала меняют насосы там, где к скважинам есть доступ. Организован подвоз воды горожанам, адресно ее тоже доставляют. Запас воды есть, заверил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

  

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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