Войти
Военное обозрение

«Сдерживающий эффект»: в Литве стартуют совместные американо-литовские военные учения «Удар меча»

311
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Литве сегодня стартуют совместные американо-литовские военные учения «Удар меча» (Sword Strike). Руководство маневрами осуществляется командованием США.

Об этом сообщили в пресс-службе литовской армии.

Из Польши в Прибалтику для участия в маневрах было переброшено примерно 600 военнослужащих и около 120 единиц колесной техники Вооруженных сил США. Они будут действовать совместно с литовскими военными и с дислоцированным в Литве американским батальоном. Вместе военнослужащие армии США и Сухопутных сил Литвы проведут учебные стрельбы.

Источник изображения: topwar.ru

Учения предназначены для демонстрации возможности быстрой переброски американских войск из одного европейского региона в другой, а также усиления контингента НАТО в Литве. В качестве одной из главных целей учений их организаторы объявили «сдерживающий эффект», которого они планируют достичь.

Учения «Удар меча» осуществляют Вооруженные силы США в Центральной и Восточной Европе с целью продемонстрировать способность быстро перебрасывать части сухопутных войск в другой регион, усиливать существующие подразделения сухопутных войск и достигать эффекта сдерживания

- сказано в сообщении пресс-службы Вооруженных сил Литвы.

С февраля по конец мая в Европе проходят крупные многокомпонентные военные учения Североатлантического альянса Steadfast Defender («Стойкий защитник»). Они признаны самыми масштабными маневрами НАТО за последние сорок лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Польша
США
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
12.07.2011
Реформа Вооруженных cил Украины: актуальность, международный опыт, национальные особенности и приоритеты
23.06.2011
Общеевропейская ПРО: первая капля в море потребностей ("Nasz Dziennik", Польша)
29.12.2010
Безопасность Европы: итоги 2010 года
24.03.2010
Про СНВ и не только
11.11.2008
Без комплексов. Калининградская область готова разместить "Искандеры"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 16:31
  • 950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 14:32
  • 0
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
  • 22.04 11:44
  • 24
Национальная политика и миграция
  • 22.04 11:19
  • 2704
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.04 11:07
  • 113
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 22.04 04:46
  • 18
Американский эксперт: Военный конфликт на Украине показал необходимость создания танков нового поколения
  • 22.04 02:45
  • 6
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 21.04 13:22
  • 4146
Оценка Советского периода в истории России.
  • 21.04 11:40
  • 295
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.04 11:36
  • 10
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.04 09:17
  • 76
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 21.04 03:17
  • 4
БМП-3: королева пехоты
  • 20.04 23:22
  • 1
«Аналог российской системы С-400»: Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Bavar-373 на белорусском шасси
  • 20.04 20:24
  • 4
Российская армия получила партию новых танков Т-80БВМ
  • 20.04 20:22
  • 1
Французская корабельная крылатая ракета NCM