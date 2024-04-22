«Сдерживающий эффект»: в Литве стартуют совместные американо-литовские военные учения «Удар меча»

Источник изображения: topwar.ru
В Литве сегодня стартуют совместные американо-литовские военные учения «Удар меча» (Sword Strike). Руководство маневрами осуществляется командованием США.
Об этом сообщили в пресс-службе литовской армии.
Из Польши в Прибалтику для участия в маневрах было переброшено примерно 600 военнослужащих и около 120 единиц колесной техники Вооруженных сил США. Они будут действовать совместно с литовскими военными и с дислоцированным в Литве американским батальоном. Вместе военнослужащие армии США и Сухопутных сил Литвы проведут учебные стрельбы.
Источник изображения: topwar.ru
Учения предназначены для демонстрации возможности быстрой переброски американских войск из одного европейского региона в другой, а также усиления контингента НАТО в Литве. В качестве одной из главных целей учений их организаторы объявили «сдерживающий эффект», которого они планируют достичь.
- сказано в сообщении пресс-службы Вооруженных сил Литвы.
С февраля по конец мая в Европе проходят крупные многокомпонентные военные учения Североатлантического альянса Steadfast Defender («Стойкий защитник»). Они признаны самыми масштабными маневрами НАТО за последние сорок лет.