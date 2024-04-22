«Сдерживающий эффект»: в Литве стартуют совместные американо-литовские военные учения «Удар меча»

Источник изображения: topwar.ru

В Литве сегодня стартуют совместные американо-литовские военные учения «Удар меча» (Sword Strike). Руководство маневрами осуществляется командованием США.

Об этом сообщили в пресс-службе литовской армии.

Из Польши в Прибалтику для участия в маневрах было переброшено примерно 600 военнослужащих и около 120 единиц колесной техники Вооруженных сил США. Они будут действовать совместно с литовскими военными и с дислоцированным в Литве американским батальоном. Вместе военнослужащие армии США и Сухопутных сил Литвы проведут учебные стрельбы.

Источник изображения: topwar.ru

Учения предназначены для демонстрации возможности быстрой переброски американских войск из одного европейского региона в другой, а также усиления контингента НАТО в Литве. В качестве одной из главных целей учений их организаторы объявили «сдерживающий эффект», которого они планируют достичь.

Учения «Удар меча» осуществляют Вооруженные силы США в Центральной и Восточной Европе с целью продемонстрировать способность быстро перебрасывать части сухопутных войск в другой регион, усиливать существующие подразделения сухопутных войск и достигать эффекта сдерживания

- сказано в сообщении пресс-службы Вооруженных сил Литвы.

С февраля по конец мая в Европе проходят крупные многокомпонентные военные учения Североатлантического альянса Steadfast Defender («Стойкий защитник»). Они признаны самыми масштабными маневрами НАТО за последние сорок лет.