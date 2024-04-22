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ЦАМТО

ВС Малайзии развернули в Ливане бронемашины "Эйдер Ялчин"

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Бронемашина EJDER YALÇIN от компании Nurol Makina
Бронемашина EJDER YALÇIN от компании Nurol Makina.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 19 апреля. Минобороны Малайзии расширило возможности своего миротворческого подразделения из состава Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), поставив 20 бронемашин "Пантера" с колесной формулой 4x4 (национальное обозначение ББМ "Эйдер Ялчин").

Как сообщает Armyrecognition.com, штаб объединенных сил ВС Малайзии объявил в социальных сетях, что миротворческий батальон MALBATT получил новые бронемашины и уже начал их развертывание. Сообщение совпало с визитом на базу "Марака" в Ливане начальника штаба объединенных сил генерал-майора Дато Хаджи Фазаля бин Хаджи Абдил Рахмана, который ознакомился с прошедшими приемочные испытания ББМ и курсом подготовки миротворцев.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2022 года с выступающей партнером турецкой Nurol Makina малазийской компанией Nadi Corp по итогам тендера был заключен контракт на поставку 20 боевых бронированных машин "Эйдер Ялчин" с колесной формулой 4x4 для миротворческого батальона ВС Малайзии (MALBATT) из состава Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). Стоимость продажи оценивается в 190 млн. ринггитов (40,3 млн. долл.).

Контракт предусматривал поставку 20 ед. "Эйдер Ялчин" с дистанционно управляемым модулем вооружения SARP компании Aselsan, сопутствующих услуг, предоставление двухлетней гарантии. Новые бронемашины предназначены для замены устаревших ББМ "Кондор" из состава контингента MALBATT, которые будут сняты с вооружения и утилизированы.

Первоначально планировалось, что первая партия из 10-15 ББМ будет поставлена и принята на вооружение в 2023 году, а остальная техника будет передана в 2024 году. Тем не менее, проблемы с цепочкой поставщиков задержали производство. Задержку усугубила необходимость оформления соответствующей документации и сертификации в ООН. В итоге испытания поставленных ББМ "Пантера" завершились в марте 2024 года.

По состоянию на текущий момент ВС Малайзии все еще не решили вопрос о закупке 136 бронемашин с колесной формулой 4x4 для замены ББМ "Кондор", состоящих на вооружении с 1980-х годов. Одобрение финансирования этой программы пока не получено.

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Страны
Ливан
Малайзия
Компании
Aselsan
Nurol
ООН
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