Филиппины получили от Индии первую партию ракет BrahMos

Контракт на поставку был подписан в январе 2022 года на сумму в $375 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апреля. /ТАСС/. Филиппины получили первую партию заказанных у Индии сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos. Об этом сообщило агентство ANI.

Агентство сопроводило запись в соцсети Х (ранее Twitter) о поставке ракет их фотографиями на борту военного самолета и кадрами их выгрузки на большие автомобильные грузовые платформы. Операцию по перевозке груза провели ВВС Индии при поддержке агентств гражданской авиации. Груз доставили на запад Филиппин.

Филиппины стали первым иностранным заказчиком ракет BrahMos. Контракт на поставку был подписан в январе 2022 года на сумму в $375 млн. Согласно сделке, Филиппины получат три батареи для ракетного комплекса, дальность которого составляет 290 километров, а скорость в три раза превышает скорость звука. Сделка также включает обучение операторов и необходимый комплексный пакет логистической поддержки.

В феврале 2023 года 21 военнослужащий ВМС Филиппин успешно прошел обучение эксплуатации и обслуживанию ракетных комплексов.

BrahMos - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Разработана российским предприятием НПО машиностроения и DRDO. Первый испытательный пуск состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты сегодня стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных войск. BrahMos Aerospace также предлагает такие ракеты на экспорт в третьи страны. Индия вела переговоры с Вьетнамом, Индонезией, Таиландом и некоторыми другими странами, проявившими интерес к системе.