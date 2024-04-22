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Известия.ru

Эксперт назвал пропагандой информацию о наличии у ВСУ дрона большой дальности

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Источник изображения: Фото: AP Photo/Roman Chop

Матвийчук о наличии у ВСУ дрона большой дальности: это военная пропаганда

Информация о том, что у Украины имеется беспилотник с запасом хода в три тысячи километров, является военной пропагандой. Об этом 19 апреля «Известиям» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Накануне британский журнал The Economist написал, что Украина получила модель беспилотника с запасом хода в три тысячи километров, способного долететь до Сибири. Как пишет издание, Киев инвестировал сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, в настоящее время их производит с полдюжины компаний.

«Разработать такой беспилотник возможно. Вопрос в другом — как он будет лететь эти три тысячи километров над страной, которая имеет мощнейшие зоны противовоздушной обороны. Я этого не представляю. Я думаю, что это чистейший воды вымысел, потому что смысла в таком беспилотнике для Украины, и чтобы его направлять аж до Сибири, нет. Это военная пропаганда с целью показать какие-то достижения, но он российского применения, я думаю, не имеет», — сказал Матвийчук.

В феврале стало известно о внедрении российской армией системы защиты объектов от дронов «Ступор», о которой рассказал директор по развитию компании-разработчика Владислав Кустарев. Он отметил, что с помощью собственного программного обеспечения компания-разработчик объединила в систему устройства, работающие на различных принципах, что повысило надежность и уменьшило количество ложных срабатываний.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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