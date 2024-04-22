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ЦАМТО

Португалия приобретет истребители F-35A "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 19 апреля. Португалия приобретет многоцелевые истребители пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" для замены состоящего на вооружении парка F-16AM/BM "Файтинг Фалкон".

В интервью Diario de Noticias начальник штаба ВВС Португалии генерал Жоау Карташо Алвеш подтвердил, что истребитель F-35 станет заменой F-16M. Решение является частью планов страны по обеспечению согласованных действий с большинством европейских союзников, которые уже начали переход на F-35 "Лайтнинг-2".

Программа замены F-16AM/BM, по прогнозам, оценивается в 5,5 млрд. евро и рассчитана на 20 лет.

Финансовая стратегия предполагает распределение затрат по проекту на два десятилетия и включает логистическое сотрудничество между несколькими европейскими странами, эксплуатирующими F-35. Начальные этапы этого перехода уже начались, проведены первые семинары с участием Lockheed Martin и ВВС США по приведению инфраструктуры в соответствие с эксплуатационными стандартами самолетов пятого поколения.

Касаясь вопроса военной помощи Украине, генерал отметил, что Португалия не передала в дар ни одного самолета F-16, поскольку стране все еще необходим свой парк из 28 машин (ранее 12 самолетов было продано Румынии). Решение связано с необходимостью поддержания оперативной готовности ВВС Португалии до завершения перехода на F-35. Тем не менее, Лиссабон с июля 2023 года учувствует в подготовке украинских пилотов для F-16.

Со стороны ЦАМТО напомним, что впервые начальник штаба ВВС Португалии генерал Жоау Карташо Алвеш публично заявил о намерении приобрести истребители F-35A для замены F-16AM/BM 27 ноября 2023 года, выступая на конференции SAE Media Group в Лиссабоне.

Тогда он отметил, что оперативная готовность имеющихся F-16AM/BM будет продлеваться до 2030 года и по мере износа эти самолеты будут постепенно списываться. В рамках недавно разработанного плана модернизации ВВС "Air Force 5.3" приобретение новых F-35A будет осуществляться после 2030 года.

Глава директората инженерных разработок и программ МО Португалии бригадный генерал Жуан Руи Рамуш Ногейра заявил, что окончательное решение о закупке истребителей пятого поколения будет принято правительством позднее.

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Страны
Португалия
Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
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