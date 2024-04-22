"Реальный риск": глава ЦРУ назвал сроки поражения Украины (Bloomberg, США)

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс: Украина потерпит поражение уже к концу года

По мнению директора ЦРУ Бернса, Украина может потерпеть поражение на поле боя уже к концу года, сообщает Bloomberg. Настроения на Западе мрачные. Политики призывают поставить Киеву больше средств ПВО – как будто ему это поможет.

Арне Делфс (Arne Delfs), Альберто Нарделли (Alberto Nardelli), Кортни Макбрайд (Courtney McBride), Донато Паоло Манчини (Donato Paolo Mancini)

Запасы боеприпасов ВСУ истощаются, и главных союзников страны тревожит перспектива, что Киев не сможет продолжать защищаться от путинских сил.

Министры иностранных дел стран “Семерки” на встрече на итальянском острове Капри призвали к более решительной поддержке, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что необходимо срочно усилить противовоздушную оборону Украины. На другом конце света, в Далласе, директор ЦРУ Уильям Бёрнсназвал ситуацию ужасной и заявил, что Украина может проиграть уже к концу года.

“Существует вполне реальный риск, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года. Или, как минимум, что Путин окажется в таком положении, что сможет, по сути, диктовать условия политического урегулирования”, — заявил Бёрнс на Форуме по вопросам лидерства в Центре Джорджа Буша-младшего.

Украина отчаянно пытается отразить российский натиск на фоне нехватки боеприпасов. Ситуация осложняется тем, что пакет американской помощи на сумму 61 миллиард долларов застрял в Конгрессе. Президент Владимир Зеленский призвал снабдить Украину достаточным количеством систем ПВО, поскольку кремлевские войска воспользовались слабостью противника и усилили ракетные удары по электростанциям, электросетям и жилым районам (здесь авторы явно мухлюют: российские войска никогда не целятся на жилые микрорайоны, но если они рядом с военным или инфраструктурным объектом, то сопутствующий ущерб возможен. – Прим. ИноСМИ) по всей стране.

“Западные страны, Япония, Канада, США, Европа должны оперативнее принимать решения, чтобы упрочить поддержку Украины, потому что мы не можем себе позволить, чтобы Путин победил, — заявил на саммите “Семерки” глава верховный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель. — Необходимо принять конкретные решения, чтобы направить Украине больше средств ПВО”.

В четверг лидеры Группы семи провели глубокие дискуссии об усилении противовоздушной обороны Украины, сообщил журналистам высокопоставленный представитель США. На встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой госсекретарь Энтони Блинкен поделился списком стран, с которыми он ведет переговоры на предмет помощи. Кулеба также назвал страны, которые, по его мнению, США могли убедить отправить оружие, сказал чиновник.

Блинкен также поделился с коллегами по “Семерке” мнением США о том, что китайские компании предоставили России информацию, которая помогла ей восстановить и расширить оборонно-промышленную базу в поддержку конфликта с Украиной, сказал чиновник. Это вытекает из анализа осколков снарядов с поля боя и ключевых технологических компонентов, полученных от китайских компаний.

Положительным сигналом стало прозвучавшее в четверг заявление канцлера Германии Олафа Шольца, что лидеры ЕС планируют отправить на Украину семь дополнительных систем ПВО “Пэтриот” на фоне усилившихся ракетных ударов и налетов российских беспилотников.

Из проекта итогового заявления встречи, попавшего в распоряжение Bloomberg, явствует, что министры “Семерки” согласятся увеличить поставки военной техники в Киев и подтвердят свою “непоколебимую решимость” в поддержке обороны Украины.

“Мы выражаем нашу решимость, в частности, укреплять возможности противовоздушной обороны Украины, поскольку это лучший способ спасти жизни людей и защитить ключевую инфраструктуру, — говорится в проекте, который еще может измениться. — Мы также намерены работать с партнерами в этом направлении".

На встрече лидеров ЕС в Брюсселе некоторые осудили ширящуюся, как им кажется, пропасть между словом и делом. “Если бы все слова, сказанные за последние годы здесь, в Брюсселе, о совместной обороне, можно было бы заменить пулями и ракетными установками, — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X, — Европа стала бы могущественнейшей державой в мире”.

Ему вторил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что Украина не сможет защититься, если члены альянса не упрочат свои усилия.

Он выступил на следующий день после ракетного удара России по Чернигову в 127 километрах к северу от Киева, в результате которого по меньшей мере 18 человек погибли и более 77 получили ранения. Это был один из самых смертоносных ударов по жилой застройке (см. примечание выше – ИноСМИ) с начала боевых действий более двух лет назад — силы Владимира Путина наращивают обстрелы вглубь украинской территории.

“Мы не можем мириться с ситуацией, когда Россия превосходит Украину по артиллерийским стволам, как сейчас, — заявил Столтенберг журналистам на Капри. — Русские стреляют и стреляют, а у украинцев ограничены ресурсы, и они не могут вести ответный огонь”.

Обнадеживающий знак

Однако официальные лица выразили оптимизм в связи с новостями о том, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон активно продвигает давно застопорившийся в Конгрессе пакет помощи Украине. Это попытка прорвать шестимесячную республиканскую блокаду, усугубившей уязвимость Украины для российских ударов.

“В эти неспокойные времена сигналы из США, в частности, от республиканцев, о том, что поддержка Украины решительно продолжится, — обнадеживающий знак”, — сказала Бербок.

Зеленский на протяжении нескольких месяцев призывал партнеров пополнить истощающиеся арсеналы боеприпасов, необходимых его стране для отражения российских атак. По его словам, Россия сейчас превосходит Украину по вооружению на поле боя в соотношении 10:1. По просьбе украинского президента министры обороны стран НАТО проведут с Зеленским виртуальную встречу в пятницу и обсудят вопросы защиты воздушного пространства Украины и поставок крайне необходимых систем.

После возобновившихся просьб украинских чиновников Германия не только пообещала пожертвовать дополнительную систему “Пэтриот”, но и обратилась с призывом последовать ее примеру, а также собрать для Киева ряд других систем ПВО, в частности Samp/T, NASAM, Hawk and Iris-T.

В письме союзникам по НАТО на этой неделе, попавшем в распоряжение агентства Bloomberg, Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус заявили, что недавние российские удары по ключевой энергетической инфраструктуре привели к бóльшим разрушениям, чем зимой 2022 года. “Учитывая ситуацию, с которой столкнулась Украина, это вопрос безотлагательный”, — сказали они о помощи.

Кулеба призвал американских законодателей поддержать законопроект, который, по его словам, “без преувеличения поможет спасти украинцев от российской ракетной бойни”.

Этот же вопрос обсуждался и на встрече в Брюсселе, где настроение царило столь же мрачное.

“Ситуация очень, очень серьезная, и мы должны отправить им то, о чем они просят, а именно боеприпасы и средства ПВО, — заявила журналистам на саммите в четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас. — Мы просто не можем допустить, чтобы Украина проиграла или ситуация с безопасностью в Европе оказалась под угрозой”.

Статья написана при участии Петра Сколимовского и Питера Мартина