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РИА Новости

Военный эксперт о "долетающем до Сибири" украинском дроне: будем бороться

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Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом. Архив
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом. Архив.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle

Военный эксперт Корнев оценил угрозу от "способного долететь до Сибири" дрона

У Украины появилась модель БПЛА, способная долететь до Сибири, утверждают британские СМИ. Информацию прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев.

Украина получила модель беспилотника, способного пролететь около трех тысяч километров и добраться до Сибири, утверждает британский журнал The Economist.

Как пишет издание, Киев инвестировал сотни миллионов долларов в БПЛА дальнего радиуса действия, в настоящее время "их производят с полдюжины компаний".

"Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири", – говорится в статье.

В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев прокомментировал публикацию.

"Создать такие беспилотники Украина в состоянии, и, судя по тем заявлениям, которые мы слышим, они уже созданы. Вероятно, они вот-вот будут проходить испытания. Но не факт, что все испытания пройдут успешно", – сказал Дмитрий Корнев.

Российские средства противовоздушной обороны способны бороться с такими беспилотниками, отметил военный эксперт.

"Такие беспилотники ничем не отличаются от любых других, и если мы можем обеспечивать ПВО от других беспилотников, то от этих точно так же сможем обеспечить противовоздушную оборону", – подчеркнул Корнев.

В качестве примера прикрытия военных и гражданских объектов эксперт назвал комплекс "Панцирь". Корнев отметил, что сложность борьбы с беспилотной угрозой – в отсутствии сплошного радиолокационного поля.

"Надо понимать, что беспилотники над территорией России могут лететь по той причине, что нет сплошного радарного поля. То есть вся территория России не закрыта радарным полем, соответственно, между радарами теоретически можно "просачиваться". И, таким образом, эти беспилотники могут оказаться около тех объектов, которые не защищены противовоздушной обороной", – объяснил военный эксперт.

По его мнению, в случае появления у Украины беспилотников подобного радиуса действия, в России будет применяться комплексная защита объектов.

"Придется с этим бороться, то есть увеличивать производство "Панцирей", может быть, перекидывать их с одного региона на другой, защищать более важные объекты. Возможно, выстраивать заградительные рубежи для предотвращения пролетов беспилотников в глубину страны. Это комплексная проблема. Скорее всего, этой проблемой уже занимается Министерство обороны", – заключил Дмитрий Корнев.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
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