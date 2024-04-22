Военный эксперт о "долетающем до Сибири" украинском дроне: будем бороться

Военный эксперт Корнев оценил угрозу от "способного долететь до Сибири" дрона
У Украины появилась модель БПЛА, способная долететь до Сибири, утверждают британские СМИ. Информацию прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев.
Украина получила модель беспилотника, способного пролететь около трех тысяч километров и добраться до Сибири, утверждает британский журнал The Economist.
Как пишет издание, Киев инвестировал сотни миллионов долларов в БПЛА дальнего радиуса действия, в настоящее время "их производят с полдюжины компаний".
"Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири", – говорится в статье.
В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев прокомментировал публикацию.
Российские средства противовоздушной обороны способны бороться с такими беспилотниками, отметил военный эксперт.
В качестве примера прикрытия военных и гражданских объектов эксперт назвал комплекс "Панцирь". Корнев отметил, что сложность борьбы с беспилотной угрозой – в отсутствии сплошного радиолокационного поля.
По его мнению, в случае появления у Украины беспилотников подобного радиуса действия, в России будет применяться комплексная защита объектов.