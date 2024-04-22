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ТАСС

В броневике "Тайфун-ВДВ" реализовали веерное устройство подачи боекомплекта

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Бронемашина «Тайфун-ВДВ»
Бронемашина «Тайфун-ВДВ».
Источник изображения: invoen.ru

Патентообладателем является Россия, от имени которой выступает Минобороны

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Конструкция веерного устройства подачи боекомплекта реализована в боевом модуле защищенного автомобиля спецназа "Тайфун-ВДВ", что позволило исключить заедание патронной ленты, следует из патента, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Предлагаемая конструкция веерного устройства подачи боекомплекта реализована в боевом модуле защищенного автомобиля специального назначения ЗАСН-Д "Тайфун-ВДВ", в боевом модуле БМ30-В и БМ30-ДТ", - говорится в документе.

Уточняется, что конструкция веерного устройства подачи боекомплекта прошла испытания, подтвердившие заявленные характеристики. "Использование предлагаемой полезной модели веерного устройства подачи боекомплекта в боевом модуле БМ30-В и БМ30-ДТ и автомобиля ЗАСН-Д "Тайфун-ВДВ" позволило обеспечить надежную бесперебойную подачу боекомплекта в скорострельную автоматическую пушку и исключить заедание патронной ленты с патронами при различных углах возвышения автоматической пушки", - пояснили разработчики.

Патентообладателем является Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны РФ.

Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" предназначен для оснащения подразделений ВДВ, способен десантироваться парашютным способом с самолетов Военно-транспортной авиации ВКС РФ. Имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль может оснащаться крупнокалиберным пулеметом "Корд" или другим вооружением на турельной установке. 

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Страны
Россия
Продукция
Тайфун-ВДВ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тайфун
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