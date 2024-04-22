Шойгу проинспектировал работу предприятия ОПК в Омской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области. Об этом 19 апреля Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

«Решены вопросы по производству и поставке новых двигателей большей мощности. Началось производство новых тяжелых огнеметных систем. Выполнены задачи по дооснащению танков дополнительной бронезащитой от беспилотных летательных аппаратов разного уровня и дополнительной системой защиты прицельных комплексов», — сказал Шойгу на совещании с участием руководства оборонного ведомства, Минпромторга РФ, представителей профильных органов военного управления и руководства завода по итогам визита.

Министр добавил, что необходимо дополнительно организовать поставки систем защиты для танков непосредственно в подразделения, которые ведут боевую работу в зоне специальной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нужно нарастить производство таких защитных комплектов.

Шойгу заключил, что предприятие выполняет свои задачи по оборонному заказу в полном объеме и исполняет поручения, которые были даны заводу после прошлой проверки.

Помимо этого, глава Минобороны проверил, как организован учебный процесс в Омском автобронетанковом инженерном институте, и обратил внимание, что в рамках производственной практики курсанты ремонтируют бронированную технику, получившую повреждения во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Слушатели института уже восстановили и починили десятки таких машин. Кроме того, курсантов обучают применению беспилотных летательных аппаратов. Учебное заведение оснащено современными тренажерами.

Ранее, 17 апреля, Шойгу в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проверил, как выполняются указания по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных Вооруженных сил (ВС) России с учетом опыта проведения спецоперации. Он отдельно отметил, что в зоне СВО ждут медицинскую и транспортные роботизированные платформы.

В марте Шойгу осмотрел производство современных зенитных ракетных средств поражения на московском машиностроительном заводе «Авангард». Министру также доложили, что на предприятии строят четыре новых цеха, а также открыли его филиал.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.