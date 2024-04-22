Компания HD HHI заключила контракт на строительство кораблей для ВМС Перу

ЦАМТО, 19 апреля. Южнокорейская компания HD HHI 16 апреля подписала с перуанской госкомпанией SIMA контракт в рамках проекта поставки ВМС Перу четырех боевых надводных кораблей.

В число этих кораблей входят: один фрегат водоизмещением 3400 т, один патрульный корабль OPV водоизмещением 2200 т и два десантных катера LCU водоизмещением 1400 т.

Контракт был подписан через три недели после выбора южнокорейской компании HHI предпочтительным претендентом на участие в проекте в качестве стратегического партнера SIMA (Servicios Industriales de la Marina).

Южнокорейская компания была выбрана по итогам конкурса, предложения на который представили несколько европейских судостроительных компаний, в том числе из Испании, Италии и Нидерландов. При выборе партнера SIMA провела сравнительную оценку конструкции, возможностей и стоимости кораблей, графика поставок, технической поддержки и промышленного сотрудничества.

Общая стоимость заказа составляет 462,9 млн. долл. Южнокорейская компания будет отвечать за проектирование кораблей, поставку оборудования и материалов, а также техническую поддержку. Строительство будет осуществляться на предприятии SIMA.

Компания SIMA должна поставить все четыре корабля ВМС Перу при поддержке HD HHI к 2029 году.

После заключения базового контракта HD HHI будет сотрудничать с SIMA в качестве стратегического партнера по развитию потенциала ВМС Перу в течение следующих 15 лет. В дополнение к данному проекту командование ВМС Перу планирует заказать еще пять фрегатов, четыре патрульных корабля OPV и два десантных катера LCU.

Заказанный фрегат будет основан на проекте HDF-3200. Его длина составляет 127 м, ширина – 14,9 м, максимальная скорость – 26,5 узлов, дальность хода – 6000 морских миль. Корабль, в частности, будет оснащен системой вертикального пуска, противокорабельными ракетами, РЛС с АФАР.

Патрульный корабль OPV планируется построить по адаптированному проекту HDP-2200, длина которого составляет 95 м, ширина – 14,3 м, максимальная скорость – 20 узлов, дальность хода – 6000 морских миль. Он может нести средние морские вертолеты и два специализированных контейнерных модуля.

Катера LCU основаны на проекте HDL-1400, длина которого составляет 58 м, ширина – 13,2 м, максимальная скорость – 10 узлов, дальность хода – 1500 морских миль. Катер может перевозить более семи крупных бронемашин.